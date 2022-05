Camila García (33) inició su carrera como futbolista en la Universidad de Chile y posteriomente jugó en Audax Italiano. También tuvo un paso por el hockey césped en Old Gabs. Desde siempre ha estado ligada al fútbol femenino, no solo como jugadora, sino que también como directora en ANJUFF.

Desde 2017 que es miembro del Comité Ejecutivo de FIFPro y ya en ese entonces marcó el precedente de ser la primera mujer de América en el cargo. La cientista política conversó con RedGol Fem y contó sobre su camino para llegar al Sindicato Mundial de Jugadores.

"Mi llegada a FIFPro fue una de esas cosas que uno busca, pero donde la suerte también tiene algo que decir. Cuando habíamos fundado ANJUFF, siempre tuve la curiosidad de saber qué estaban haciendo en otros países. En una reunión con el SIFUP, me comentaron que había un representante de FIFPro de visita y que quizás podía hablar con él... pero se iba al día siguiete. Al final no sabía mucho que hacer, pero fue como esas cosas de guata en las que tienes que insistir y terminamos juntándonos antes de que tomara su vuelo", cuenta Camila.

"Le expliqué lo mucho que se podía hacer en Sudamérica y lo que estábamos haciendo en Chile con la asociación. Después de eso tuve varias oportunidades de seguir trabajando con ellos, hasta que me propusieron como candidata al Comité Ejecutivo. Fui electa y me atreví a tomar el desafío. Estar en FIFPro también me ha servido porque se relaciona mi pasión con el deporte y con mi carrera que es dedicada a la diplomacia y a las relaciones internacionales. Siento que es un lugar donde puedo aportar, me mantiene conectada a mis anhelos desde que era pequeña y además trabajo para que las nuevas generaciones tengan las oportunidades que yo no tuve", complementó García.

Tras cuatro años siendo parte del Comité Ejecutivo del Sindicato Mundial y además ostentando el cargo como la primera mujer de las Américas, Camila asumió como la vicepresidenta de la entidad en marzo de este año.

"La verdad es que siento que es una gran responsabilidad, pero me siento apoyada. También muy entusiasmada porque se viene una nueva etapa donde queremos estar más cerca de los jugadores, y ser más ambiciosos en la lucha por la equidad de género. Vimos lo que pasó en Estados Unidos con el acuerdo de igualdad de condiciones de pago para ambas selecciones, lo que pasó en Chile con la ley de profesionalización del fútbol femenino, y te aseguro que con la final de la Champions Femenina, también se marcará otro hito histórico. Creo que le estamos dando una gran señal al resto de las organizaciones deportivas y de fútbol sobre la necesidad de nuevos liderazgos. Para hacer un fútbol más justo, necesitamos voces diversas", explicó.

Sobre los desafíos que se vienen en la Asociación Nacional de Fútbol Femenino y donde Camila fue reelecta para ser parte de la organización, la ex futbolista asegura que el principal objetivo será prepararse para la etapa de profesionalización que será entre 2023 y 2026.

"Las jugadoras ahora serán reconocidas como trabajadoras, lo que traerá nuevas oportunidades y también problemáticas que enfrentar. ANJUFF podrá eventualmente ser un sindicato y eso trae nuevas herramientas para negociar mejoras en las condiciones. Esto implicará un trabajo interno y siempre de la mano de las jugadoras, pero me ilusiona porque marcará un hito en la defensa de las mujeres que se dediquen al fútbol en Chile", aseguró.

"En FIFPro nos interesa reformar la gobernanza del fútbol, queremos que sea una que considere a quienes están en la cancha. Tenemos muchos desafíos en relación a reformar el sistema de transferencias, el calendario internacional, la carga de juego y otros items que afectan a los jugadores individualmente como el racismo o su salud mental", agregó.

"Por ejemplo, tenemos reportes que jugadores masculinos de elite tienen una sobrecarga de partidos que puede ser dañina para su salud, en cambio en el caso de las mujeres que juegan al más alto nivel, no tienen la cantidad necesaria necesaria de juegos durante el año para hacer sus carreras sostenibles. Por eso queremos mejores estructuras de competiciones con las mismas condiciones e incentivos económicos, para así no seguir perdiendo a talentos en el camino", cerró Camila García.