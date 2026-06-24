El periodista ha recibido muchos elogios en su regreso a la pantalla en Chilevisión por su preparación.

La Copa del Mundo 2026 no solo representa fútbol, sino que también emociones. Es lo que puede decir Fernando Solabarrieta, que con su relató tocó el corazón del pueblo de Irán.

El reconocido rostro televisivo ha hecho su regreso a la pantalla chica para esta cita planetaria. Luego de algunos problemas personales e incluyendo una participación en el reality “El Internado” de Mega, ahora vuelve a brillar con su voz.

El emocionante relato de Solabarrieta

En esta Copa del Mundo algunas selecciones que no estaban llamadas a ser protagonistas, han logrado amargar a las grandes. Es lo que pasó con Irán, que de forma muy meritoria le sacó un empate sin goles a Bélgica. La gran figura fue el arquero Alireza Beiranvand.

El meta iraní esconde una historia de mucho sacrificio, por lo que Fernando Solabarrieta se dejó llevar por la emoción y graficó perfectamente la tensión y esfuerzo de su país por estar en suelo “rival”, como Estados Unidos, y los conflictos que los enfrentan.

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“La resistencia iraní simbólicamente expresada en un césped estadounidense con la figurada de Alireza Beiranvandque luchó y luchó no en este partido solamente, desde que era un niño y su pueblo era nómade y en un ir y venir, un día logró ir a perseguir su sueño escapándose de su casa“, contó con emoción el relator de Chilevisión.

“Se escapó para poder jugar al fútbol. Durmió en la calle, limpió autos, hizo lo que haya que hacer para cumplir el sueño. Y en ese sueño hoy representando a su país, resistió en una cancha estadounidense los ataques de Bélgica y mantuvo su valla en cero. Y mantiene al equipo de Irán, con muchas chances de avanzar en esta Copa del Mundo, pese a quien le pese“, cerró. El periodista ha recibido muchos elogios.

La actuación de Alireza Beiranvand emocionó a Fernando Solabarrieta. Imagen: Getty

Este relato de Fernando Solabarrieta cruzó las fronteras y la Embajada de Irán en Eslovenia decidió compartir el registro. “El emocionante reporte de un periodista chileno sobre el partido Irán-Bélgica: A pesar de los deseos de los oponentes, el rol del portero de Irán, Beiranvand, en el campo de hierba del torneo en Estados Unidos mostró la resistencia del pueblo iraní“, escribieron en su cuenta oficial.