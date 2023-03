La actual Balón de Oro y The Best de la FIFA, Alexia Putellas, en una entrevista analizó los problemas del fútbol femenino.

Marzo es conocido mundialmente como el mes de la mujer y en el marco de esta semana tan importante, son varias las figuras femeninas del mundo que han sacado la voz respecto a diferentes temáticas. Una de ellas fue la futbolista española Alexia Putellas, que en una entrevista con BeIN Sports se refirió, entre otras cosas, a los problemas del fútbol femenino.

Putellas aseguró que lo que principalmente necesitan las futbolistas es estar concentradas en el juego y no en otras cosas: "Necesitamos que las jugadoras puedan centrarse al cien por cien en su rendimiento y que los dirigentes estén más centrados en ayudarnos, sin tener que pedir todo el tiempo. Es agotador tener que andar reclamando constantemente mejoras para poder rendir mejor".

La jugadora también comentó por primera vez lo ocurrido con 'las 15' de la selección española y la discrepancia con el cuerpo técnico e indicó que "no hay rebeldes o no rebeldes. Somos jugadoras y dirigentes. Espero que nuestras conversaciones privadas se queden ahí, si no se puede convertir en un tema que no beneficia a nadie. No afecta solo a España. Estas preocupaciones no son sólo en España, es algo general. Canadá, Colombia, antes Estados Unidos, es un tema que se está repitiendo mucho".

Los cuestionamientos a las formas de trabajo y también a los recortes presupuestarios en las selecciones han sido temas complejos por estos días. También otras situaciones como pasé hace unos meses con una jugadora que demandó a su equipo tras no recibir su sueldo cuando avisó que estaba embarazada.

Para Alexia Putellas facilitarle las cosas a las futbolistas que deciden ser madres es primordial: "Yo no soy madre, pero tengo compañeras que tienen hijos y me explican que es muy difícil conciliar el trabajo y el embarazo. Hay que ayudarles a conciliar la vida familiar y el deporte de élite".