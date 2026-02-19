Es tendencia:
El partido que puedes ver GRATIS por TV abierta en la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026

Este viernes comienza la Fecha 4 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Programación Liga de Primera 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTProgramación Liga de Primera 2026.

El Campeonato Nacional comenzará con todo la primera jornada del año y este viernes parte la Fecha 4 del torneo, con equipos que buscarán ir sumando puntos desde ya para ir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde al clásico duelo de campeones que se realiza tradicionalmente en la primera fecha.

El partido que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir este 2026 de forma gratuita un partido por jornada será Canal 13 y en la Fecha 4 del torneo nacional el duelo será este sábado 21 de febrero, transmitirá el duelo de Huachipato vs. Palestino, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Huachipato.

La señal de TV en este caso será Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

  • VTR: 56 (SD)
  • Claro: 92 (SD) – 592 (HD)
  • Movistar: 601 (SD)
  • VTR: 781 (HD)
  • Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)
Programación Fecha 4 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 20 DE FEBRERO

  • Unión La Calera vs. Ñublense – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.
  • Deportes Concepción vs. Cobresal – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

  • Huachipato vs. Palestino – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato.
  • O’Higgins vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.
  • Universidad Católica vs. Coquimbo Unido – 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena.

DOMINGO 22 DE FEBRERO

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción – 12:00 horas, en el Estadio La Portada.
  • Audax Italiano vs. Everton – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Universidad de Chile vs. Deportes Limache – 20:30 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.
