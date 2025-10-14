Han sido días muy movidos en Universidad de Chile luego de todos los rumores que salieron sobre el posible adiós de Gustavo Álvarez. El DT tuvo que dar la cara al respecto tras el triunfo azul ante Palestino, pidiendo derechamente algo de seriedad en todo este asunto.

“Cuando habla Gustavo Álvarez a la cara se le ve todo y saben quien es, con error y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos de otro. Pongámonos serios”, declaró a TNT Sports el DT azul.

Pues bien, pese a esa respuesta a quienes todavía creen que Álvarez está contando los días para marcharse de Universidad de Chile. En ese grupo está Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que no tiene por qué desconfiar del reporteo.

“Álvarez está pensando en emigrar de la U”

El ex delantero aseguró que “esto sale desde Perú y de ahí sale a la cuestión. Las filtraciones ocurren siempre, algunas son verdaderas y otras no, pero siempre las hay”.

“En fin, se ha dado toda la vida y siempre hay filtraciones en los vestuarios, técnicos, dirigentes, toda la vida ha existido. En ese sentido no tengo por qué no creer una investigación, una entrevista donde citan fuentes que no se dan a conocer”, agregó.

Para cerrar, Yáñez aseguró que “esto es algo que se viene hablando hace mucho rato y cercanos al técnico, cuando te entregan algo, es para darlo conocer. No tengo ninguna duda y más allá del enojo, Álvarez está pensando en emigrar de la U”.

Los números de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Álvarez ha dirigido en la U un total de 84 partidos con 49 triunfos, 18 empates y 17 derrotas, lo que da un 65.47% de rendimiento. Con los azules el DT ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.