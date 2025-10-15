La especulación se tomó los contornos de la Universidad de Chile. El elenco azul está en semifinales de la Copa Sudamericana, pero vive un momento incómodo con su técnico, Gustavo Álvarez. Esto, tras los rumores de la salida del DT a fin de año, rumbo a la Selección de Perú.

En vez de achicarse, los rumores siguen creciendo tras las palabras del propio Álvarez y de Michael Clark. Porque, la ofuscación y las pachotadas no hicieron más que profundizar las dudas de la galería y del periodismo, por lo que cada vez se cree que su partida es algo zanjado.

Llamó la atención, precisamente, la respuesta de Gustavo Álvarez. El técnico azul suele ser sereno y reflexivo en sus declaraciones, pero en esta pasada parece haber estado sobrepasado. Tanto, que habló hasta en tercera persona, como en los mejores tiempos de Nicolás Massú.

ver también ¿Será real? Caamaño revela “los periodistas de Colo Colo” por los que Michael Clark anda viendo fantasmas

Juan Cristóbal Guarello se hace unas sopaipillas con Álvarez

Cuando el río suena, Juan Cristóbal Guarello amplifica el ruido. Es por eso que, en La Hora de King Kong, el comunicador no se guardó nada, a la hora de analizar al técnico de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, y su respuesta tras el enfrentamiento de la U ante Palestino.

“Gustavo Álvarez salió muy enojado y fue muy loco, porque habló en tercera persona. Y salió diciendo que la nota de El Mercurio no tenía firma, cuando sí tenía”, comenzó diciendo JCG.

“No me van a venir a enseñar periodismo. Cuando tú tienes una primicia, la camiseta vale hongo, la lanzas. Lo que pasa es que el ambiente del fútbol es hipócrita y cuando te descubren, te enojas“, siguió.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez está metido en una polémica | Photosport

“Álvarez fue abducido por el espíritu de Almirón. Te estás ‘almironeando’, Álvarez“, le gritó Guarello a las cámaras, mandándole un recadito al DT de la Universidad de Chile, que vive en una espiral de la que le será difícil salir. ¡Y que más encima lo vengan a comparar con su anterior rival, Jorge Almirón! Malos días para el técnico azul.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.