No hay buen rendimiento que resista a un buen cahuín. Es lo que pasa en Universidad de Chile, donde, pese al trascendental momento en Copa Sudamericana, ciertos rumores comienzan a hacer daño en la interna.

Nos referimos a la supuesta partida de Gustavo Álvarez, a fin de año, a la Selección de Perú. La noticia ha golpeado fuerte en los hinchas azules, que adoran lo dejado por el técnico del Romántico Viajero desde su llegada y que pensaban que respetaría el contrato, que finaliza en diciembre de 2026. El Mercurio lanzó una entrevista con fuente anónima, al interior de Azul Azul, que ratificó la complicada situación.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, no aguantó el trascendido y disparó contra unos supuestos periodistas de Colo Colo. Mientras, Gustavo Álvarez también se mostró profundamente molesto con la información.

La comparación que le cayó como puñete a Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez molesto y Michael Clark en la misma: una situación áspera en la interna de la Universidad de Chile. Este tema fue tratado por Agricultura Deportes, donde Cristian Caamaño aseguró que el técnico azul se equivocó con su respuesta ante la prensa.

“Cuando el entrenador cae en la trampa, se termina confundiendo, porque se equivoca de enemigo. Tenía dos caminos: negar la información o enfrascarse en una discusión. Es como si fuera la primera vez en el fútbol que pasa esto. Más viniendo de un tipo que se crio en Argentina, que ha vivido en distintos países sudamericanos y que ahora se sorprende porque cuando le va bien viene una selección a interesarse en él”, señaló Caamaño en el programa.

“Yo creo que ahí se equivoca. Y empieza a disparar a quien reciba el balazo, a darle responsabilidades a los medios, a hablar en tercera persona, como Martín Vargas… ¡Y le echa la culpa al mensajero! Además, se centra más en él que en el partido”, sentenció Cristian Caamaño en Agricultura.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.