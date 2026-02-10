Una nueva teleserie aparece en la selección peruana y ahora el protagonista es Gianluca Lapadula. Es que el italiano nacionalizado peruano fue captado a los besos en una fiesta en Barcelona con una mujer que no era su esposa.

En las imágenes emitidas por Magaly TV, La Firme se ve cómo el delantero conversa y baila con la mujer, para que luego se den un beso. Lo que generó un cambio en su imagen, ya que según el mismo informe emitido, Lapadula demostraba ser un hombre muy enamorado de su esposa, Alessia Macrí, a quien incluso le pidió matrimonio en el estadio durante el 2015.

Este hecho habría ocurrido el 1 de febrero, justo un día después de que su equipo, Spezia Calcio, haya perdido ante el Sampdoria en la Serie B de Italia. Lo que también genera la duda si es que tuvo la autorización de su club para asistir a la fiesta en el bar Gatsby.

Ante la situación, Magaly Medina, conductora del programa que publicó esta información, comentó: “O sea, es un hombre casado. Yo no sé, pero de Lapadula teníamos otra imagen, salvo aquella vinculación que le hicieron con chicas faranduleras que habían pasado, supuestamente, una tarde juntos en alta mar, pero nunca se comprobó que eso pasara”.

Además, la presentadora de televisión añadió: “Este Lapadula que vemos, no es el que se nos vendió. No es la imagen que todos teníamos de él, del hombre correcto y respetuoso”.

ver también Gustavo Álvarez queda con cuello en la selección peruana: Mano Menezes será el nuevo técnico

El presente futbolístico de Gianluca Lapadula

El presente de Gianluca Lapadula en la Serie B de Italia es irregular. Durante esta temporada en el Spezia Calcio ha disputado 12 partidos y ha convertido 4 goles,lo que no ha sido de mucho aporte para su equipo que hoy se encuentra en zona de descenso.

Publicidad

Publicidad

En lo que es la selección peruana, fue parte de las eliminatorias recientes. Pero su último partido con la ‘blanquirroja’ fue el 25 de marzo del año pasado. Ahí Lapadula ingresó en los últimos siete minutos, pero no pudo salvar a su selección de la derrota ante Venezuela.

Gianluca Lapadula frente a Chile en la Copa América 2024(Foto: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport)

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana comenzará un nuevo proceso para decir presente en el mundial del 2030. Esto tras anunciar a Mano Menezes como su nuevo director técnico. Y si bien aún no tienen partidos confirmados, lo más probable es que durante la próxima fecha FIFA de marzo, agenden un amistoso de preparación.

Publicidad

Publicidad