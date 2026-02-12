Es tendencia:
Cinco kilos de sobrepeso y dieta estricta: revelan el plan de U de Chile con Marcelo Morales

El estado físico con que el jugador retornó al club generó rápida maniobra del cuerpo técnico y médico. Le pusieron tarea.

Por Nelson Martinez

Polémica por el estado físico del jugador.
Luego de su sorpresivo regreso desde la MLS, no han sido días tranquilos para Marcelo Morales como jugador de U de Chile. El zurdo ha sido criticado por su apariencia física por parte de los hinchas.

Tras haber sumado minutos en la derrota ante Huachipato, se supo la postura del equipo respecto a su situación. Y ahí, cuerpo técnico, médico y el jugador ya trabajan de cabeza en su caso.

Según información que reveló el medio El Deportivo, “Morales está con 5 kilos más respecto de su peso ideal, situación que activó de inmediato un régimen especial”. Por ello, hubo medidas al respecto.

La estrategia de U de Chile con Morales

Marcelo Morales realiza un trabajo especial con la U de Chile para mejorar su estado físico. El zurdo se ha llevado pega extra con el cuerpo técnico para ponerse a punto a la par de sus compañeros.

“El futbolista fue sometido a una dieta estricta supervisada por el área de nutrición del club y a un plan de entrenamientos que contempla doble jornada diaria, incluso en horarios posteriores al término de las prácticas del primer equipo”, informó la citada fuente.

Publicidad

Sin embargo, Francisco Meneghini aprobó su fichaje y le dio públicamente su apoyo al lateral que volvió a la U. Es más, valoró su despliegue físico que lo llevó a dar el salto a la MLS.

“Es un jugador que tuvo un gran nivel en 2024. A mi modo de ver, el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno. Tiene una capacidad física muy grande. Puede ir y venir constantemente haciendo la banda. Tiene muy buena pegada”, cerró.

