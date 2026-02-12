El mercado de fichajes vive sus últimos días en la Liga de Primera 2026, algo que saben bien en Universidad de Chile, donde hay un jugador que tiene una preocupación latente.

Esto, porque no ha sido considerado por el técnico Francisco Meneghini y su salida del plantel azul se ha demorado más de la cuenta, por lo que las opciones comienzan a ser menores.

Se trata de Renato Cordero, el volante formado en la U, que se mantiene entrenando en el Centro Deportivo Azul a la espera de una nueva opción lejos del cuadro bullanguero.

Pero, con el libro de pases cerca del cierre, la desesperación se toma el futuro del jugador que ha sido paciente, pero que, por ahora, se podría mantener con los azules pese a tener una leve opción en un equipo de la Primera B: Unión Española.

Renato Cordero regresó de préstamo a la U, pero no tiene espacio con Paqui. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Renato Cordero tiene el cierre del libro de pases encima

Fue el medio Bolavip Chile quienes destacan la extraña situación que vive Renato Cordero, quien en las temporadas pasadas ya salió a préstamo desde Universidad de Chile a la Universidad de Concepción.

Pese a regresar para poder ser opción con los azules, Francisco Meneghini no lo ha considerado en los primeros partidos del torneo, mientras que la opción de firmar en Unión Española ha demorado.

“Si bien la opción más factible es recalar en Unión Española, no ha estampado su firma para emigrar a Independencia. En su entorno hay tranquilidad, pero saben que el tiempo no está a favor”, explican.

“Es que de no arribar al conjunto recientemente descendido, el canterano laico tendrá que buscar otra alternativa con el libro de pases avanzado. Las ventanas de transferencias están llegando a su fin“, precisan.

Hay que recordar que el libro de pases cierra la próxima semana, en la previa de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026, por lo que hay apuro en lo que pueda pasar con el volante de 22 años.