Sorpresa causó el anuncio de Gerard Piqué luego de su retiro. El español se unió a su amigo Ibai Llanos para crear una liga de fútbol: se trata de la Kings League, un torneo que tendrá de presidentes a streamers y exfutbolistas como el Kun Agüero e Iker Casillas.

Y ahora, se sumó otro posible nombre. Pese a que no está retirado y aún juega en Los Angeles Galaxy, Chicharito Hernández fue el último en recibir una invitación por parte de Ibai. Y protagonizó un increíble momento en medio de una transmisión de Twitch.

En su stream de este jueves y mientras discutía los detalles de la Kings League, Ibai se percató que el delantero estaba comentando en su chat. El streamer invitó a Chicharito a conversar, pese a que sabía que no estaba retirado, y ambos comenzaron a hablar por Discord.

"Necesito una estrella. He soñado y he dicho: 'Me encantaría el Chicharito Hernández de delantero'. Pero me han dicho que estabas en activo en la MLS. Entonces ahí ya lo he visto complicado", le comentó Ibai. Pero se llevó la sorpresa con la respuesta del mexicano.

"Aquí la situación es que yo no tengo partidos hasta el 25 de febrero con Los Angeles Galaxy", le contestó Chicharito, quien no tendrá fútbol durante la temporada invernal en la Major League Soccer. "Todavía soy un empleado de la mejor organización de la MLS, pero Ibai, podríamos intentarlo", siguió.

La llamada terminó y, tras eso, Chicharito protagonizó un momento lleno de emoción en su propia transmisión. "¿Qué acaba de pasar? No lo puedo creer. Estoy muy emocionado. Increíble, tuve una llamada con el GOAT de los streams y vamos a tener contacto", comentó.