La triste eliminación de Barcelona en Champions League tiene un apuntado estelar. Se trata nada menos que del defensor y capitán del conjunto azulgrana, Gerard Piqué, quien se ha convertido en blanco de las críticas y sufre por la frase que lanzó hace dos temporadas, después de la derrota culé ante Bayern Múnich por 8-2.

"Seré el primero en irme si es necesario porque creo que ahora sí hemos tocado fondo... nadie es imprescindible", dijo el zaguero en agosto de 2020 y sus palabras se repiten a diario en la memoria de los fanáticos. Tanto, que hasta el popular streamer Ibai Llanos reconoció que vislumbra el final de la carrera azulgrana para el ex de Shakira

"Esto es opinión, no información, sino no lo diría. Creo que es la primera vez en su carrera que se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona", dijo el youtuber y presentador de esports, que es socio de Piqué en varios de sus eventos y no pudo ocultar su decepción por el rendimiento que ha tenido.

Por eso, la palabra de Ibai tiene peso en medio de la lluvia de críticas contra el canterano azulgrana. "También es la primera vez que él ve que no es útil para el Barça. El año pasado sí era útil para el equipo, pero este año se ha dado cuenta de que ya no lo es", puntualizó Ibai en alusión a la presencia estelar de otros defensores en la plantilla de Xavi.

Piqué recuperó la titularidad en Barcelona después de las lesiones de Ronald Araujo y Andreas Christiansen y hoy pelea la camiseta con Jules Koundé y el joven Eric García, en el panorama más complejo para el ex seleccionado español, que cumplió 35 años y tiene contrato por dos más.

De todas formas, y aunque Ibaí fue cauteloso en el comentario, quedó claro que los días del defensor con Barcelona tendrán un final anticipado. "Yo sinceramente creo, y conociendo a Piqué, que se irá del Barça solo por respeto al club", completó el streamer en una de sus últimas apariciones en TikTok.