La hinchada del Barcelona no perdonó el error de Gerard Piqué, el que resultó en gol y empate parcial del Inter de Milán en Champions League. Además de memes, la afición pidió que dé un paso al costado.

Barcelona se salvó con lo justo de una temprana eliminación de Champions League. Este miércoles, los culés recibieron al Inter de Milán por la cuarta fecha y, pese a partir ganando, terminaron salvando un empate 3-3 en los descuentos gracias a un gol al 90'+2 de Robert Lewandowski.

El elenco sigue con vida en la competencia, pero tiene un panorama complicado: debe ganar en las dos fechas restantes de la fase de grupos y, además, esperar que los italianos no sumen ante Viktoria Plzen o el Bayern Munich.

El resultado dejó a varios amargos en el Camp Nou y la noche tuvo un gran apuntado: Gerard Piqué, quien cometió un grave error que permitió el primer gol del Inter y la igualdad parcial cuando iniciaba el segundo tiempo.

Al 50', el defensa español se confió y dejó pasar un remate profundo de Alessando Bastoni hasta el área culé, donde claramente no esperaba que estuviera Nicolo Barella. El zaguero, que recién había vuelto a la titularidad, solo pudo mirar como el volante italiano puso el 1-1.

El tremendo error no pasó desapercibido por nadie y la hinchada culé se hizo sentir: en el estadio fue con pifias, mientras que en redes sociales con memes. Y un sentimiento que se repitió dentro de la afición fue la petición de que dé un paso al costado.

Varios le recordaron su frase de 2020, cuando el elenco culé cayó por 2-8 ante el Bayern en cuartos de final. "Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me iré. Hemos tocado fondo. No se puede ir por Europa así", dijo en ese entonces el zaguero.

Por el momento, Xavi Hernández deberá evaluar cómo ordena su defensa para este fin de semana. El Barcelona visitará el Santiago Bernabéu para verse las caras ante el Real Madrid en un duelo fundamental. Ambos son punteros de La Liga con 22 unidades.