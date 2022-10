Riccardo Trevisani le pegó con todo a Simone Inzaghi por el momento del Inter de Milán. El periodista recordó a Arturo Vidal y Alexis Sánchez en su reclamo. "Cuando las cosas se rompen, no se pueden reparar", sentenció.

El Inter de Milán perdió el título de la Serie A de manera increíble la temporada pasada y Simone Inzaghi intentó cambiar las cosas con una renovación total. Esto incluyó la salida de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, pero nada cambió y hoy están muy lejos de ser protagonistas, lo que agotó la paciencia de Riccardo Trevisani.

El periodista italiano abordó el momento del cuadro lombardo en el programa Pressing y no tuvo piedad con el entrenador. "Después de 14 meses con Inzaghi, el Inter está más pobre que nunca. ¡El juego y las estadísticas lo dicen!", lanzó de entrada.

"El equipo reemplazó claramente a los jugadores mayores Alexis Sánchez y Arturo Vidal con Henrik Mkhitaryan y Romelu Lukaku, Francesco Acerbi por Andrea Ranocchia. No podemos decir que esta situación es alarmante. Muy importante fue la salida de Ivan Perisic, pero el Inter ha hecho todo lo posible para mantenerlo", agregó.

Pero eso no fue lo único, ya que Riccardo Trevisani dejó instalada la incógnita después del duro arranque de temporada. "¿Es el Inter del que nos hablaron el año pasado, el equipo que ganó dos trofeos ante la peor Juventus de la década o debe ser visto como el que perdió el Scudetto como máximo favorito?".

Ahí el periodista puso de ejemplo a Arturo Vidal, que aún criticado fue más aporte que las nuevas caras que ha intentado sumar Simone Inzaghi. "El año pasado vi a Vidal jugar media hora y notarse en la cancha. Esta media hora es la que jugó Asllani anteayer en 9 partidos. Quizá haya una gestión joven/vieja de Inzaghi que no es muy meritocrática".

"El Inter después del derbi de febrero tuvo partidos en los que no demostró ser un equipo y luego se recuperó. Siguió una pretemporada donde encajaron goles contra todos. ¿Te quieres reír diciendo que ayer no merecía perder? Está bien, no se lo merecía, pero perdió en todos los juegos en los que se enfrentó a un equipo decente en el campo, ¿así que nos reímos de eso?", añadió.

Jubilando a Handanovic y categórico con Inzaghi

Dentro de su dura crítica al Inter de Milán, Riccardo Trevisani tuvo palabras especialmente dedicadas a Samir Handanovic y Simone Inzaghi. Para el periodista, el arquero ya no está para cuidar el arco del club y al DT lo dejó con un pie fuera.

"Solo en la portería hay un problema, tendremos que elegir al portero tarde o temprano, ¿no? Tienes un portero que ya no para nada. ¿No sería esa la solución? Porque cada vez que el tiro no va hacia él, va adentro. El Inter se rompió el año pasado", lanzó sobre el guardameta.

Finalmente el periodista sentenció a Simone Inzaghi. "Si tuviera un entrenador de alternativa que considero aceptable, lo reemplazaría ante una situación que me parece irreversible: cuando las cosas se rompen, no se pueden reparar. Después de 14 meses con Inzaghi, el Inter está más pobre que nunca, está en el suelo y las estadísticas que lo dicen".