Universidad de Chile espera la revancha contra Independiente de Avellaneda con la ventaja del gran triunfo por 1-0, conseguido en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, este pasado miércoles en el Estadio Nacional.

La figura del Chuncho fue otra vez Lucas Assadi, pero también destacaron otros como Javier Altamirano, Fabián Hormazábal y Charles Aránguiz.

Y en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez no dejó pasar la oportunidad para elogiar a Gustavo Álvarez y el mediocampo azul, poniéndole un mote al engranaje de Universidad de Chile.

La U es una máquina

“Otro mérito del técnico de la U es que dejó de lado el seis. Hace un tiempo lo hablábamos, que necesitaba músculo en esa zona y tener un reemplazante para Marcelo Díaz. Hoy sale Marcelo Díaz y ha jugado Altamirano-Poblete, Aránguiz-Poblete, y los tipos funcionan“, dijo el Pato.

El ex delantero de La Roja agregó que “esa es del técnico Gustavo Álvarez. Me parece que el mediocampo de la U tiene un funcionamiento… ¿Maquinita? No, es una máquina, porque maquinita es una cosita muy chica. El mediocampo de la U es una máquina“.

Sobre la misma, Mauricio Pinilla concluyó que “el mediocampo de la U tiene un organizador como Charles Aránguiz, que no te recorre un metro sin intención. El tipo se mueve en 20-25 metros y te organiza toda la distribución ofensiva. Los compañeros se mueven en consecuencia a lo que hace Charles”.

Universidad de Chile vuelve a la acción este domingo 17 como local contra Audax Italiano, por la Liga de Primera. el miércoles 20 visita Buenos Aires para la revancha contra Independiente en Argentina.