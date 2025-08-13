Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Referente de Colo Colo se vuelve a poner la camiseta azul: “Quiero que U de Chile le gane a Independiente”

Ex Colo Colo, de breve paso por la U pero identificado para siempre con el Cacique, no lo duda: quiere ver ganar a la U la ida contra Independiente y que se meta en cuartos de la Sudamericana.

Por Diego Jeria

Pato Yáñez se sincera: quiere un triunfo de la U contra Independiente.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTPato Yáñez se sincera: quiere un triunfo de la U contra Independiente.

Es cierto: Patricio Yáñez jugó en Universidad de Chile la temporada 1990, pero al año siguiente se fue directamente a Colo Colo, donde se coronó campeón de la Copa Libertadores con el Cacique. El oriundo de Valparaíso, hoy de 64 años, quedó identificado para la posteridad como referente e hincha de los albos, además de dejar cierto recelo en las huestes azules.

Tras arribar el 91 a Colo Colo, Pato Yáñez permaneció en el Cacique hasta 1994, cuando decidió colgar los botines y retirarse como capitán de Colo Colo.

Pero en un pequeño lugar de su corazón todavía hay espacio para el Chuncho, y así lo demostró este miércoles en la previa del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, por la Copa Sudamericana.

Preocupación y consejo de Claudio Borghi en la previa de la ida de U de Chile contra Independiente

ver también

Preocupación y consejo de Claudio Borghi en la previa de la ida de U de Chile contra Independiente

Pato Yáñez quiere al menos un 1-0 de la U

La U recibe a un Rojo que no llega en su mejor momento, pero que se puede hacer fuerte con el peso de la historia. Por su parte, los azules han demostrado estar a la altura internacionalmente este 2025 y pueden dar el golpe. ¿Es favorito el Chuncho?

Bullalbo: Pato Yáñez pide triunfo de la U contra Independiente.

Bullalbo: Pato Yáñez pide triunfo de la U contra Independiente.

Yo no veo el favoritismo sólo para la U, me parece que los chicos de Independiente corren hasta que ya no pueden más. Habrá que ver“, dijo Pato Yáñez en Deportes en Agricultura.

Publicidad

Sobre la misma, Yáñez sentenció tajante que “yo quiero que gane la U, de verdad. Que logre al menos una mínima ventaja en la ida y que después la vaya a defender o ampliar en Buenos Aires“.

¿Baja de último minuto? Figura de la U es padre a horas del partido ante Independiente por la Copa Sudamericana

ver también

¿Baja de último minuto? Figura de la U es padre a horas del partido ante Independiente por la Copa Sudamericana

Universidad de Chile enfrenta a Independiente este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ganador de la llave se medirá en cuartos con Alianza Lima o Universidad Católica de Ecuador.

Lee también
Duro golpe a los árbitros: "Si el sábado un error favorece a Colo Colo..."
Colo Colo

Duro golpe a los árbitros: "Si el sábado un error favorece a Colo Colo..."

Pato Yáñez le manda un coscacho a Felicevich por Brayan Cortés
Internacional

Pato Yáñez le manda un coscacho a Felicevich por Brayan Cortés

Campeón de América lanza la crítica más fuerte de todas contra Almirón
Colo Colo

Campeón de América lanza la crítica más fuerte de todas contra Almirón

El afectuoso reencuentro entre Gustavo Álvarez y Felipe Loyola
U de Chile

El afectuoso reencuentro entre Gustavo Álvarez y Felipe Loyola

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo