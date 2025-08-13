Es cierto: Patricio Yáñez jugó en Universidad de Chile la temporada 1990, pero al año siguiente se fue directamente a Colo Colo, donde se coronó campeón de la Copa Libertadores con el Cacique. El oriundo de Valparaíso, hoy de 64 años, quedó identificado para la posteridad como referente e hincha de los albos, además de dejar cierto recelo en las huestes azules.

Tras arribar el 91 a Colo Colo, Pato Yáñez permaneció en el Cacique hasta 1994, cuando decidió colgar los botines y retirarse como capitán de Colo Colo.

Pero en un pequeño lugar de su corazón todavía hay espacio para el Chuncho, y así lo demostró este miércoles en la previa del duelo entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, por la Copa Sudamericana.

Pato Yáñez quiere al menos un 1-0 de la U

La U recibe a un Rojo que no llega en su mejor momento, pero que se puede hacer fuerte con el peso de la historia. Por su parte, los azules han demostrado estar a la altura internacionalmente este 2025 y pueden dar el golpe. ¿Es favorito el Chuncho?

Bullalbo: Pato Yáñez pide triunfo de la U contra Independiente.

“Yo no veo el favoritismo sólo para la U, me parece que los chicos de Independiente corren hasta que ya no pueden más. Habrá que ver“, dijo Pato Yáñez en Deportes en Agricultura.

Sobre la misma, Yáñez sentenció tajante que “yo quiero que gane la U, de verdad. Que logre al menos una mínima ventaja en la ida y que después la vaya a defender o ampliar en Buenos Aires“.

Universidad de Chile enfrenta a Independiente este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ganador de la llave se medirá en cuartos con Alianza Lima o Universidad Católica de Ecuador.