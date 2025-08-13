Es tendencia:
Universidad de Chile

¿Baja de último minuto? Figura de la U es padre a horas del partido ante Independiente por la Copa Sudamericana

El jugador anunció la gran noticia en sus redes sociales justo el mismo día en que debe enfrentar al Rojo de Avellaneda.

Por Patricio Echagüe

Una de las figuras del a U fue padre a horas del duelo ante Independiente.
Universidad de Chile vuelve a la acción en el arena internacional esta noche ante Independiente de Avellaneda. Los azules darán el vamos ante la escuadra argentina a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, jugando el primer partido de la llave en el Estadio Nacional.

En la previa de este importante compromiso una de las figuras en el equipo de Gustavo Álvarez recibió una gran noticia que de seguro cambiará su vida para siempre. Y es que Franco Calderón, defensor argentino que es titular en defensa, se convirtió en padre.

Por medio de sus redes sociales el ex Unión de Santa Fe compartió una imagen de su nuevo retoño junto a su pareja. “Bienvenido, Bastián”, escribió el defensor de 27 años.

¿Se pierde Calderón la ida ante Independiente?

Pese la buena noticia para el jugador, los hinchas de la U rápidamente encendieron las alarmas sobre una baja de último minuto en el equipo de Álvarez para el duelo ante Independiente de esta noche.

Sin embargo, los planes al interior de la U no han variado por estas horas. Franco Calderón está considerado dentro de la lista de citados en el bulla y hasta se perfila como titular en la defensa.

Así las cosas la más probable formación de la U para esta noche sería con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en delantera.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile vs Independiente?

Azules y rojos se enfrentarán esta noche de miércoles 13 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional. La vuelta está pactada para el miércoles 20 de agosto desde las 20:30 en el Estadio Libertadores de América.

