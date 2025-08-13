Universidad de Chile vuelve a la acción en el arena internacional esta noche ante Independiente de Avellaneda. Los azules darán el vamos ante la escuadra argentina a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, jugando el primer partido de la llave en el Estadio Nacional.

En la previa de este importante compromiso una de las figuras en el equipo de Gustavo Álvarez recibió una gran noticia que de seguro cambiará su vida para siempre. Y es que Franco Calderón, defensor argentino que es titular en defensa, se convirtió en padre.

Por medio de sus redes sociales el ex Unión de Santa Fe compartió una imagen de su nuevo retoño junto a su pareja. “Bienvenido, Bastián”, escribió el defensor de 27 años.

ver también Sergio Vargas ilusiona a U de Chile: “Los equipos en la Sudamericana no son los más fuertes”

¿Se pierde Calderón la ida ante Independiente?

Pese la buena noticia para el jugador, los hinchas de la U rápidamente encendieron las alarmas sobre una baja de último minuto en el equipo de Álvarez para el duelo ante Independiente de esta noche.

Franco Calderón dándole la bienvenida a su nuevo hijo, esto a horas de su partido con Universidad de Chile ante Independiente. | Foto: Captura.

Sin embargo, los planes al interior de la U no han variado por estas horas. Franco Calderón está considerado dentro de la lista de citados en el bulla y hasta se perfila como titular en la defensa.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas la más probable formación de la U para esta noche sería con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en delantera.

ver también El temor en Argentina por la U de Chile que enfrentará a Independiente: “Contundente y en un gran momento”

¿A qué hora juegan Universidad de Chile vs Independiente?

Azules y rojos se enfrentarán esta noche de miércoles 13 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional. La vuelta está pactada para el miércoles 20 de agosto desde las 20:30 en el Estadio Libertadores de América.