Copa Sudamericana

La explicación de por qué no juega de titular Marcelo Díaz en U de Chile vs Independiente

El capitán de los azules será suplente en el primer duelo por la Copa Sudamericana, lo que genera debate en los hinchas.

Por Cristián Fajardo C.

Marcelo Díaz será la gran ausencia de la U vs Independiente.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarcelo Díaz será la gran ausencia de la U vs Independiente.

Universidad de Chile tendrá un trascendental encuentro esta noche cuando le toque recibir a Independiente, por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Uno de los cambios más llamativos que presentará el equipo del técnico Gustavo Álvarez tiene que ver con Marcelo Díaz, quien estará en el banco de suplentes ante los argentinos.

Una situación que ha causado debate por la ausencia del capitán de los azules, algo que ya se había dado, por ejemplo, en el Superclásico ante Colo Colo, cuando ingresó en el segundo tiempo y se fue expulsado.

Por lo mismo, Jean Beausejour fue uno de los que buscó respuestas a este cambio en la U, donde, desde el punto de vista deportivo, cree tener una señal de esta decisión.

Marcelo Díaz vuelve a la banca en la U. FOTO:Andres Pina/Photosport

El cambio de protagonismo de Marcelo Díaz en U de Chile: “Sólo para el torneo local”

Beausejour ve un movimiento futbolístico

Fue en ESPN Chile donde Jean Beausejour entró su pensamiento por la salida de Marcelo Díaz en el equipo titular de Universidad de Chile, donde apunta a contrarrestar a Independiente.

“Yo creo que si no va Marcelo Díaz, es porque Gustavo Álvarez interpreta que Independiente te va a atacar mucho. No va a venir solo a ceder el terreno y salir de contra”, explicó.

En ese sentido entrega una clave por cómo se puede desarrollar el partido en el Estadio Nacional, lo que puede provocar correr riesgos pero no dejar espacios para el rival.

“Seguramente la exclusión, prescindir de Marcelo Díaz tiene que ver con que será un partido de mucho trámite y refriega en el mediocampo“, finalizó.

La confusa respuesta de Gustavo Álvarez para dejar en el banco a Marcelo Díaz en U de Chile

