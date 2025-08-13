Universidad de Chile enfrenta a Independiente por el partido de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, con un llamativo cambio en la formación titular.

El técnico Gustavo Álvarez movió sus fichas para enfrentar a los argentinos en el Estadio Nacional, donde destaca que dejó, nuevamente, a Marcelo Díaz fuera del equipo titular.

Algo que hizo en el Superclásico contra Colo Colo, donde el capitán de los azules ingresó en el segundo tiempo y donde terminó expulsado tras darle un golpe a Esteban Pavez.

Una situación que puede marcar el futuro del volante con la camiseta de los azules, donde aseguran que puede empezar a tener protagonismo pero sólo en la Liga de Primera.

Marcelo Díaz volvió de titular ante Unión Española, donde Álvarez destacó que “jugó muy bien”. Foto: Javier Salvo/Photosport

El capitán será suplente ante Independiente

Fue el periodista Cristián Caamaño quien en Deportes en Agricultura habló del actual momento de Marcelo Díaz en Universidad de Chile, donde, por ejemplo, ante Independiente será suplente.

Algo que, para su paladar futbolístico, empieza a marcar un camino para el capitán de los azules, teniendo en cuenta que necesita un gran plantel para competir en dos frentes.

“La formación será sin Marcelo Díaz, parece que sólo será para el torneo local. Hay que cuidar el físico también, pero entiende que necesita dinámica en esa parte de la cancha”, explicó.

En ese sentido, la zona que cubre el capitán de la U será cubierta por Charles Aránguiz e Israel Poblete esta jornada, donde Díaz esperará para sumar minutos en un partido especial por su pasado en Racing.

