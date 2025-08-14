Medio internacional destaca a firma de origen chileno por expansión asociada al fútbol latinoamericano

Una empresa chilena se posiciona en el mapa global del mundo del ticketing, se trata de la firma de origen nacional Ticketplus, destacada recientemente por el medio especializado internacional The Ticketing Business por su exitosa expansión en América Latina, impulsada principalmente por su tecnología detrás

de importantes eventos futbolísticos y espectáculos de la región.

Presencia internacional

El medio británico, especializado en la industria global de venta de entradas, destaca que Ticketplus es la plataforma detrás de dos de los mayores eventos futbolístiscos en la región este 2025: el Mundial FIFA Sub-20 que se realizará en Chile en octubre de este año, superando a otras opciones globales en el proceso de adjudicación, y la Copa América femenina, en Ecuador.

Resalta que, de manera directa o a través de socios locales, la plataforma de Ticketplus ya tiene presencia en 11 países de América y recientemente inauguró oficinas en Miami como puerta de entrada al mercado estadounidense.

“Nuestra propuesta siempre ha sido construir tecnología pensada para el hincha

latinoamericano, con la flexibilidad que requiere cada club o evento”, explicó al medio

Álvaro Rodríguez Lavín, Sports Commercial Leader de Ticketplus, subrayando la

importancia de su enfoque adaptado a las realidades regionales. La plataforma chilena ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años,

multiplicando por cinco su volumen de transacciones en la región durante los últimos 3 años.

Actualmente, trabaja con ligas, federaciones nacionales y una treintena de equipos profesionales en seis países, además de colaborar con productoras de conciertos, teatro y eventos culturales masivos en toda la región.

A diferencia de las grandes plataformas globales, Ticketplus se define como una “ticketera boutique con escala regional”, destacando por su modelo de atención personalizada y soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

El Mundial Sub-20 de la FIFA representa una oportunidad significativa para la expansión internacional de la empresa, que ha complementado su crecimiento con la apertura de una oficina en Estados Unidos, consolidando así su proyección más allá de las fronteras latinoamericanas.

“Estamos creciendo con un trabajo silencioso, pero constante, en el que tenemos al desarrollo tecnológico y al buen servicio como centro. Es eso lo que nos ha permitido contar con una presencia internacional junto a socios de más de diez países”, señaló al respecto Chien Fu, CEO de Ticketplus.

