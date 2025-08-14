Brayan Cortés es el nuevo refuerzo de Peñarol y debutó con el pie derecho en el clásico charrúa contra Nacional, con un triunfo por 3-0, donde el chileno brilló demostrando su capacidad en la portería.

En el ámbito internacional también estuvo en el arco, contra Racing de Avellaneda por Copa Libertadores, manteniendo por segunda vez el marcador sin goles en contra y ahora asoma nuevamente como titular ante Boston River por una nueva fecha del campeonato uruguayo.

¿Cuándo juega Peñarol vs. Boston River? Horario y dónde ver EN VIVO

Peñarol vs. Boston River juegan este viernes 15 de agosto, desde las 19:00 h ora chilena , en el Estadio Campeones Olímpicos, por la tercera fecha del Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo 2025.

El partido entre Aurinegros y El Boston, será transmitido por televisión, en la señal de Gol TV y de manera online por streaming, a través de Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

GOL TV

VTR: 163 (SD) – 845 (HD)

CLARO: 196 (SD)

GTD/TELSUR: 88 (SD) – 849 (HD)

MOVISTAR: 478 (SD) – 894 (HD)

TU VES: 600 (SD)

Tabla de posiciones torneo de Clausura de Uruguay

