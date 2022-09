Shakira finalmente rompió el silencio sobre la polémica separación del futbolista Gerard Piqué, después de meses en que ha protagonizado titulares tanto deportivos como de espectáculos.

La cantante colombiana decidió referirse a su malograda relación con la revista Elle España, a propósito del próximo lanzamiento de un nuevo disco.

La conversación, inevitablemente, derivó hacia el quiebre con su pareja, a quien conoció en el Mundial de Sudáfrica, mismo torneo para el que la artista compuso y cantó su himno, Waka Waka.

Shakira ahora cuenta que el futbolista en ese momento "quería jugar al fútbol y ganar títulos", por lo que se vio en la obligación de apoyarlo.

La balanza era: "o dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice".

"Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", admitió.

Shakira habla de Gerard Piqué | ¿Qué dijo la cantante de la separación?

"Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7", comentó Shakira.

El pasado 15 de septiembre ambos se reunieron con su grupo de abogados para definir un acuerdo para su separación. Sin embargo, cuando aún está pendiente la materia de los hijos en común, se reportó que Piqué abandonó intempestivamente el encuentro, antes de que concluyeran las conversaciones.

¿El problema? El vil dinero. Además de que, mientras ella piensa en establecerse en Miami, él permanecerá en España, total, ya recompuso su situación amorosa de la mano de Clara Chía.

Shakira postula en el diálogo con Elle. que "independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como ex pareja, él es el padre de mis hijos".

"Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado", añadió.

Shakira lamenta la situación que tiene que vivir en el país europeo, principalmente porque "no hay un lugar donde pueda esconderme de los fotógrafos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que nos sigan".

"He tratado de ocultar la situación frente ellos; intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?", apunta sobre los niños.

E insiste: "Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real".

"Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes".

"Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor".

Shakira no se rinde y manifestó que tiene todo muy claro, sosteniendo que "creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros".

"Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento", recalcó.