Un sorpresivo anunció llegó este jueves al mundo del fútbol. "Es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será", comunicó Gerard Piqué, decretando su retiro del fútbol profesional.

El defensa comunicó que disputaría su último partido con Barcelona este sábado ante el Almería. Y su decisión se tomó completamente la conferencia de prensa que este viernes dio Xavi Hernández para adelantar el partido.

El actual DT del equipo y quien fue su compañero durante la época dorada del cuadro culé valoró la decisión. "Demuestra una grandeza espectacular. Se merece todos los elogios y reconocimientos, que el barcelonismo le honre y le valore como lo que es: una leyenda", aplaudió.

"Se merece todos los elogios del barcelonismo por su carrera. Él lo ha decidido: se siente menos importante y menos útil. Yo he pasado por ahí. Lo normal es hacer un paso al lado", continuó.

Fue Xavi quien hace unos meses le comunicó a Piqué que no tendría tantos minutos en la temporada. "Yo ya le dije mis intenciones. Aquella charla en verano fue uno de los días más difíciles de mi carrera. Le tengo gran aprecio. Pero nos ha pasado a todos. Es difícil gestionarlo", manifestó.

"Seguro que tengo una responsabilidad importante, pero he mirado lo que era mejor para el equipo y para la institución. Me ha costado. Ha sido duro. Ha sido compañero muchos años, pero es así. Tengo que tomar decisiones. Es desagradecido y desagradable hacerlo", lamentó.

"Es valiente, competitivo, ganador, no to tiene complejos ni miedos: es inteligente, tiene gran capacidad intelectual, es buen compañero, buen capitán... no tengo nada que reprocharle. Pero ha sido una cuestión futbolística", cerró, agregando que el último duelo de Piqué finalmente será ante el Osasuna.