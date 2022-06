Gerard Piqué no lo está pasando bien ni dentro ni fuera de la cancha. Xavi le avisó que quiere a otros centrales en el Barcelona, por lo que debe buscar club. El zaguero no quiere y espera dar vuelta su presente.

Gerard Piqué vive un calvario: Xavi le comunica que no está en los planes del Barcelona para la próxima temporada

Gerard Piqué está viviendo uno de los momentos más duros no solo de su carrera, sino que también de su vida. El defensor está atravesando una crisis matrimonial con la cantante Shakira, pero además está cada vez más lejos de seguir en el Barcelona.

El zaguero ha estado vistiendo la camiseta blaugrana desde el año 2008, siendo uno de los pilares y referentes del actual plantel. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaba y puede estar disfrutando de sus últimos días en los Culé.

En la última temporada, el Barcelona logró recuperarse en la última parte del año para clasificar a la UEFA Champions League y llegar al segundo lugar de la tabla de posiciones. Gerard Piqué sumó minutos, pero lo cierto es que cada vez estaba más en duda.

Ahora, ya pensando en la temporada que se le viene encima, Xavi Hernández está tomando decisiones y una tiene que ver con el zaguero: todo apunta a que estos son los últimos días que vive el histórico blaugrana en el club.

Gerard Piqué no está considerado en el Barcelona de Xavi

Gerard Piqué y Xavi Hernández mantuvieron una conversación en los últimos días, la que dejó las cosas más claras. Según informa Diario Sport, en ella el técnico del Barcelona le comunicó que no lo tiene considerado para la temporada que viene.

De acuerdo a lo detallado, el entrenador de los blaugranas le dejó claro al defensor que no está en los planes. Esto considerando sus lesiones sobre el final de la campaña, pero más que nada, su comportamiento fuera de la cancha.

Para Xavi, lo que está haciendo Gerard Piqué a nivel empresarial, con varios negocios, lo tiene fuera de foco. Como si eso fuera poco, sus polémicas fiestas y su separación con Shakira también han afectado en lo que es dentro del plantel.

Así las cosas, el zaguero se limitó a escuchar antes de lanzar su artillería. Pese a que las palabras que recibió no fueron de mala manera, lo cierto es que dejó claro que no le interesa partir y si no es considerado, hará lo posible por recuperar la camiseta de titular.

Gerard Piqué sufre así una de las crisis más importantes de su carrera y deberá comenzar a definir cuáles son los pasos a seguir. De continuar en el Barcelona, deberá luchar para jugar. Si no, entra al mercado a buscar club.