Finalmente tras una larga reunión, Xavi Hernández confirmó a la dirigencia de Barcelona su deseo de hacer cumplir su contrato como DT del club hasta el 2025. Pese a que en enero pasado el ex volante avisó que se iba al finalizar este temporada, optó por dar un paso atrás y rectificar esa decisión.

Hoy, en charla con los medios españoles en conferencia de prensa, el todavía entrenador blaugrana entregó sus motivos para esta vuelta de chaqueta, afirmando que “siempre intento hacer lo mejor para el club, y lo más importante es esto”.

“Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta. La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante. También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador”, agregó.

En ese sentido, el ex volante sostuvo que “en el staff nos vemos con capacidad de hacer grandes cosas. En el mes de enero pensé que lo mejor era un cambio de rumbo, la dinámica cambió y ya tras reunirnos con el presi, pensando en el bien del socio y del club, decidimos seguir. Vamos a trabajar con toda la ilusión del mundo. Estamos muy contentos”.

“Rectificar es de sabios y no tengo problema”

“No ha sido una decisión sencilla de tomar. Creía en su momento que lo mejor para el club era irme, pero las circunstancias han cambiado y ahora pienso que lo mejor para el Barça es seguir. El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador aunque lo ha sido al inicio. Estoy convencido, ilusionado… en tres meses he visto a los jugadores, al staff… he hablado con todos y creo en todos ellos. Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero”, agregó.

Xavi Hernández ha ganado dos títulos como DT de Barcelona, la Supercopa 2023 y LaLiga 2022-23. | Foto: Getty Images.

Sobre lo que se viene a futuro, Xavi lanzó que “tengo energía y ganas. Veo a la afición contenta, no es fácil. Es un cóctel de cosas que me han hecho tomar esta decisión, y sobre todo la confianza del presi y de Deco. Si pensase que no soy la persona indicada no tendría problema”

“Los jugadores ya lo saben. Ha sido uno de los mejores entrenamientos de la temporada, con una intensidad altísima. Les he dicho, junto al presi, los motivos que estoy contando ahora mismo. Tengo fuerzas, he notado la confianza del club y esta es la película, no hay más”, concluyó.

Los números de Xavi Hernández como DT de Barcelona

En sus tres temporadas en el club, Xavi Hernández ha dirigido un total de 137 encuentros, con 85 victorias, 24 empates y 28 derrotas, lo que se traduce en un 67.88% de rendimiento.

En lo que respecta a trofeos, como DT el ex volante ha ganado la Supercopa de España 2023 y LaLiga 2022-23. ¿Su gran deuda? La copas internacionales, donde lo más destacado han sido los cuartos de final que disputó en la presente Champions League y en la cual fue dolorosamente eliminado por el PSG.

¿Cuándo vuelve jugar el Barcelona?

El cuadro catalán enfrentará al Valencia este lunes 29 de abril desde las 15:00 (hora de Chile) en el Estadio Olímpico de Montjuic. Los Blanquinegros vienen de caer por 2-1 ante Real Betis y marchan octavos con 47 puntos en LaLiga.

Pese a que esta temporada 2023-24 no quedan muchos objetivos por cumplir, todavía Barcelona debe asegurar el segundo lugar en La Liga, certamen que tiene ya casi ganado el Real Madrid, para clasificar a la próxima Supercopa de España.

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga 2023-24:

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.