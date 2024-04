Todavía quedan esquirlas del desubicado comentario del argentino Germán Burgos contra Lamine Yamal. Ahora llegó el turno de la respuesta de Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, quien en pocas palabras le cayó con todo al ex arquero.

“El comentario fue repugnante y condenable, tú lo has dicho. Él está bien, tranquilo y feliz. No hace falta hablar más de esto”, afirmó el DT catalán en la previa del duelo ante Cádiz de este sábado.

Cabe recordar que Burgos afirmó en la TV española que Lamine Yamal estaba para “terminar en un semáforo” sino le iba bien en el fútbol, esto tras unos jueguitos del jugador con el balón. Este comentario le valió ser despedido de la cadena Movistar Plus+.

Obviamente no solo de esto habló Xavi, ya que además comentó lo que están siendo sus últimos meses en el club antes de su partida.

“En muchos momentos disfruto, antes también me pasaba. Tras la decisión, hay más tranquilidad en el entorno. El club, vosotros, yo… sabiendo que tengo fecha de caducidad. Fue una decisión acertada. Hemos ganado en tranquilidad, y por eso estamos donde estamos. Si no, habría sido más difícil”, declaró a los medios.

En ese sentido y tras la buena victoria sobre el PSG en la Champions, el español sostuvo que “hemos trabajado igual, cuidando los detalles, mirando cualquier escenario. No ha cambiado nada. El equipo está en una dinámica muy positiva y se lo cree. Hay que aprovechar la dinámica positiva. Se está trabajando bien, es una evidencia”.

“Con la decisión tomada, estaba seguro que estaríamos así. Si no hubiera sido un desastre, y así se lo dije al presidente. Miro y miré por el club. Si no lo hubiera decidido, a estas alturas no estaríamos compitiendo”, concluyó el ex mediocampista.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Barcelona y PSG?

La vuelta entre catalanes y parisinos por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League está programada para el martes 16 de abril desde las 15:00 (hora de Chile) en el Estadio Olímpico de Montjuic.

