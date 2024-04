El ex arquero argentino tuvo un comentario muy desafortunado que le terminó costando el trabajo en la cadena Movistar Plus+.

Polémica generaron ciertos comentarios de Germán Burgos en la transmisión del PSG vs Barcelona por los cuartos de final de la Champions League en la cadena Movistar Plus+ de España. El arquero argentino se condoreó mal al hablar de Lamine Yamal y por lo mismo tuvo que pagar con su trabajo.

En la previa del partida, el jugador del Barcelona realizó algunos juegos con el balón que fueron destacados en la transmisión. Hasta ahí todo bien, salvo el momento en que Burgos dice “si no le va bien, termina en un semáforo”.

Pues bien, estas palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales. Es más, Ricardo Sierra, periodista del mismo medio, afirmó que por los comentarios del ex arquero ninguno de los clubes iba a declarar una tras el 3-2 de los catalanes.

Esto no se quedó hasta acá, ya que en esta jornada de jueves desde Movistar Plus+ confirmaron en un comunicado oficial que Burgos fue desvinculado de sus labores tras esta palabras.

“En cumplimiento con el código de conducta interno de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio, la plataforma tomó medidas después del episodio vivido ayer donde uno de sus colaboradores hizo comentarios inadecuados sobre el jugador Lamine Yamal”, publicó el canal español.

La defensa de Germán Burgos

Esta decisión pilló de sorpresa al ex arquero, quien en su redes sociales publicó una defensa y se disculpó por sus dichos en la TV.

“No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA ni a la plataforma en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”, escribió.

En ese sentido, Burgos también afirmó que “soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario”.

“Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario. El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo!¡Nos vemos en fútbol”, concluyó el trasandino.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Barcelona y PSG?

La vuelta entre catalanes y parisinos está programada para el martes 16 de abril desde las 15:00 (hora de Chile) en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.