Gerard Piqué sorprendió al mundo tras anunciar su retiro del fútbol luego de jugará el Barcelona el 5 de noviembre ante el Almería en el Camp Nou. El defensor compartió un video por redes sociales en que se habla de su trayectoria con los catalanes y un poco de las polémicas que han rodeado al defensor en el último tiempo.

Piqué dejará de recibir el millonario sueldo que lo ata al club, dándole la oportunidad a Xavi de buscar refuerzos en el mercado invernal europeo. Además, otro motivo que fuerza su despedida del fútbol es la escasa continuidad que estaba teniendo en esta temporada y el bajo nivel mostrado en los últimos partidos.

Un anuncio que remeció Cataluña y España en general, que no veían posible un retiro en este momento del año. Pero Piqué señaló que “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será”, en el video viralizado por redes sociales.

Por lo mismo, no tardaron en salir ex compañeros para despedir al jugador, quien fue campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. Una de las despedidas más notorias es la de Puyol, quien compartió la defensa del Barcelona con Piqué durante seis temporadas.

"Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo", sentenció Tarzán Puyol en su perfil de Twitter.

Otro que también lo saludó en este momento es Sergio Ramos, quien también en Twitter manifestó lo siguiente: "Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quiten 'lo bailao', ¡crack! ¡Disfruta de la vida!".

Vale recordar que Sergio Ramos y Piqué fueron parte del plantel campeón del mundo en 2010 con España. Pese a pertenecer al Real Madrid y protagonizar varias polémicas en la época de mayor rivalidad de los madridistas con los catalanes, con el tiempo fueron forjando una amistad.