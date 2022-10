Este miércoles el Barcelona cayó como local por 3-0 frente al Bayern Munich en el Camp Nou por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Un fracaso para el equipo blaugrana que se ha reforzado de gran forma en los últimos meses con el objetivo de volver a levantar trofeos en esta temporada.

El técnico Xavi Hernández, un ídolo del club, ha sido protegido por la hinchada y los medios desde que está en el banco, pero ya comienzan a emerger los primeros cuestionamientos.

Su ex compañero de equipo, Thierry Henry, afirmó que de no ser por el pasado de Xavi como futbolista, probablemente estaría tambaleando en su puesto.

"En el Barcelona no hay tiempo, esa es una de las cosas más complicadas. La gente espera ganar ya mismo, especialmente después de la inversión en verano. Los resultados marcan, como pasó con Steven Gerrard. Lo despacharon muy pronto, no le dejaron trabajar para hacer un equipo", dijo el ex internacional con Francia.

Luego, afirmó: "Si ahora hubiera otro entrenador en el Barcelona, lidiando con lo que está pasando, habría un volcán mayor del que hay. El volcán se habría puesto en erupción. Pero como es con Xavi está bien. Van segundos en LaLiga y todos sabemos que Lewandowski debería haber marcado contra el Bayern (en Múnich). Esa no es su culpa. Igual que la mano de Dumfries, pero eres el entrenador del Barça y te van a juzgar".

"Ya dije antes del partido que esto iba de orgullo y de demostrar que podías ganar un partido grande. Y el Bayern de Múnich lo ha hecho. No solo es el entrenador. Se cuestionarán otras cosas también. Si eres el capitán del barco, obviamente tendrás que dar más explicaciones", añadió.

"Va segundo en LaLiga. Yo no he dicho que vaya a perder el trabajo. Pep empezó entrenando con nosotros, así que no se puede comparar tampoco. Creo que él (Xavi) está haciendo un gran trabajo, como también pienso que a Steven Gerrard no se le dio el tiempo suficiente en el Aston Villa. Necesitas dar tiempo, sea o no un ex jugador", finalizó.