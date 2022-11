Después de 15 temporadas en el FC Barcelona, el zaguero central español decidió colgar los botines a sus 35 años. Eso sí, su adiós no será ni a mitad ni al final de temporada, sino que ahora mismo ya que este sábado jugará su último partido, en el Camp Nou.

A pesar de que su presente hoy por hoy no es el mejor de todos tanto en los futbolístico como en lo personal, Gerard Piqué sigue siendo un nombre histórico en el FC Barcelona. Formado en La Masía y miembro del mejor plantel que han tenido en los últimos años, comandado por Pep Guardiola, pero ahora su leyenda vivirá su último capítulo ya que decidió retirarse.

Con 35 años y 15 temporadas en el cuerpo defendiendo la camiseta culé, el zaguero central español avisó a través de sus redes sociales con un especial mensaje que colgará los botines. Muchos podrían imaginarse que el adiós será a mitad de temporada o cuando esta termine, pero lo cierto es que será inmediato. Tanto así, que su último partido ya tiene fecha.

Un adiós en el Camp Nou

Un personaje digno de destacar en el conjunto blaugrana, en donde jugó 615 partidos y marcó 52 goles desde la temporada 2008-09 hasta la 2022-23, y que tendrá un adiós en el Camp Nou. Esto porque este sábado 5 de noviembre el equipo de Xavi debe recibir al Almería desde las 17:00 horas por la fecha 13 de La Liga de España.

A través del registro audiovisual difundido en redes sociales, Piqué avisó que “este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo”.

Junto con eso, Piqué también se tomó el tiempo para explicar que, tal y como se prometió a sí mismo, no lucirá ninguna otra camiseta. “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será”, apuntó.

Con esto, el oriundo de Barcelona pondrá fin a 15 temporadas en el primer equipo del club de sus amores, el cual lo formó y en el que consiguió jugar y escribir su nombre con letras doradas. En 2008, tras pasos por el Manchester United (2004-05 a 2005-06 y 2007-08) y Real Zaragoza (2006-07), llegó al Barça y se mantuvo en el primer equipo hasta hoy.