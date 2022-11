La selección de Ecuador se prepara para el estreno en el Mundial Qatar 2022, cuando este domingo enfrenten a la selección local, con la pena que tienen de no poder contar con Byron Castillo, quien fue dejado al margen de la nómina oficial para no tener problemas legales tras el fallo del TAS.

En ese sentido, fue el técnico Gustavo Alfaro quien se mostró con pena por la situación del jugador del León de México, donde detalla cómo han sido los últimos días, cuando se tomó la decisión de dejarlo abajo.

"Estamos dolidos porque, obviamente, como dijimos, todos somos Byron. Yo soy muy respetuoso de las decisiones, porque corresponde. De la misma manera como le dije al presidente, yo soy técnico de fútbol y hablo desde mi lugar, nada más puedo hacer eso. Mi intención era que Byron estuviera con nosotros, el plantel lo quería, pero son decisiones que uno respeta porque hay cosas que yo no las sé y no puedo saber cómo son porque no tengo la capacidad para poder resolverlo y el conocimiento para poder hacerlo", comentó desde Qatar.

En ese sentido, asegura que sus compañeros también están molestos y apenados por lo que significa perder a Castillo, por lo que se han juramentado en la competencia.

"El mismo dolor grande que nos genera no tenerlo es en el sentido opuesto al compromiso que nos impulsa, que esa camiseta 6 que quería usar Byron la vamos a defender y que todo lo que hagamos, más allá de dedicarselo al pueblo ecuatoriano, lo vamos a dedicar a Bryon en particular", precisa Alfaro.

Por lo mismo, detalla cómo fue el momento en que tuvo que tomar la determinación de apartarlo de la delegación, donde asegura que todavía no hay claridad legal por su situación.

"Es una decisión difícil, fueron 10 horas muy difíciles. Cuando sale el fallo del TAS hay una ambigüedad. No me voy a poner a hablar de cosas legales, más allá de que investigué y hablé con abogados. Porque para mí el jugador era elegible. La copa del mundo no empieza el domingo, comenzó en octubre contra Argentina y si era elegible para la copa del mundo, era elegible para la final. Más que nada porque hubo dos sentencias judiciales, no una. Dijeron que el documento de Byron era válido", enfatiza el entrenador ecuatoriano.

Ante tanta pregunta, deja sobre la mesa el próximo paso que buscará Ecuador tras el Mundial, para que Byron Castillo pueda volver a la selección sin problemas.

"El TAS falla de una manera que todavía no justificó, no aclaró la razón. Por eso yo creo que Ecuador va pedir la nulidad llegado el caso cuando se aclare. Pero te digo, en un momento digo, yo no necesito una aclaración, yo exijo una aclaración, porque hicimos todo bien, hicimos todo derecho. Si al jugador lo usaba en un periodo en juicio pero no, lo podía usar en junio, en septiembre, siempre estuvimos en derecho", finaliza.