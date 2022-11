La organización de Qatar 2022 había anunciado que Shakira sería uno de los números principales de la ceremonia de inauguración, pero la colombiana parece haberse bajado a última hora.

La artista iba a presentarse junto a otros músicos como J Balvin, Jungkook de BTS y Black Eyed Peas, entre otros, este domingo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt.

Sin embargo, las críticas en redes sociales la hicieron cambiar de opinión. Los fanáticos cuestionaban principalmente que fuera parte del evento en un país donde se vulneran los derechos humanos.

"Mientras Dua Lipa anuncia que no viajará al mundial de Qatar por la violación de derechos humanos a mujeres, gays e inmigrantes obreros. J Balvin y Shakira venden sus principios para presentarse en la inauguración", dijo una de las internautas.

De esta forma, la periodista española Adriana Dorronsoro de ‘El programa de Ana Rosa’, confirmó la noticia: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”.

Así, se une a Dua Lipa y Rod Stewart que ya habían renunciado a actuar en la inauguración. La cantante británica había dicho: “Iré a Qatar cuando hayan cumplido con todos los derechos humanos que prometieron cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.

Por su parte, Rod Stewart rechazó una oferta millonaria: “Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace 15 meses. Lo rechacé, porque no está bien ir a ese Mundial".