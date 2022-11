Se baja del Mundial de Qatar: los motivos de Shakira para no estar en la inauguración

Este domingo 20 de noviembre se realizará la inauguración del Mundial de Qatar 2022 en el estadio Al Bayt, y como en cada edición mundialera se espera un show de alto nivel con la presencia de grandes artistas. Sin embargo, la cantante colombiana Shakira se bajaría del evento, según informó la periodista española Adriana Dorronsoro de ‘El programa de Ana Rosa’.

¿Por qué Shakira no estará en la inauguración del Qatar 2022?

La intérprete de canciones como Monotonía estaba asegurada como una de las artistas que estarían en la inauguración de la FIFA World Cup 2022, y si bien aún no ha confirmado oficialmente su ausencia del evento, se espera que lo haga en las próximas horas.

La principal razón de que no vaya a estar en la inauguración de la Copa del Mundo se debe a las críticas que ha recibido por cantar en un país que no respeta los derechos humanos de las mujeres ni de las comunidades LGBTIQ+.

Con esto Shakira no sumará su cuarto Mundial, luego de haber sido parte de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Hay que recordar también, que este Mundial de Qatar 2022 ha sido criticado internacionalmente por las condiciones laborales de los obreros que construyeron los estadios bajo temperaturas de cerca de 50 grados. Según estimó el medio británico 'The Guardian' hubo más de 6.500 inmigrantes trabajadores que murieron en las obras de Qatar 2022.

Dua Lipa y Rod Stewart también se bajaron de la inauguración del Mundial

La británica Dua Lipa también estaba confirmada para la inauguración del Mundial y decidió cancelar su presencia: “Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos", escribió la artista en sus redes sociales.

Misma decisión que tomó el rockero Rod Stewart, quien rechazó una oferta millonaria de más de 1 millón de dólares ya que "no me parecía correcto ir", explicó el también británico.

Por su parte, el streamer español Ibai Llanos también declinó ser parte de Qatar 2022: "No me sale de los cojones y no lo voy a hacer. ¿Saben la cantidad de patrocinadores y blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?", criticó.

¿Qué artistas sí están confirmados para Qatar 2022?

Hasta el momento los artistas que sí estarían en la inauguración del Mundial de Qatar 2022 a falta de que la FIFA lo confirme son: