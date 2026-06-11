Gustavo Moscoso se comunicó con RedGol desde México, donde contó cómo está el ambiente mundialero y qué esperar del anfitrión.

Llegó el día que todos los hinchas del fútbol esperaban: hoy, jueves 11 de junio, comienza el Mundial 2026. La acción empezará en el Estadio Azteca, donde México y Sudáfrica darán el puntapié inicial.

Un hombre que jugó una Copa del Mundo y anotó con la Roja, y que ahora reside en México, se comunicó con RedGol para contar cómo se vive al ambiente mundialero en uno de los tres países anfitriones.

“México es un país totalmente futbolero, la zona de nosotros también (Puebla), porque estamos cerca de la capital y hay muchos equipos, pero los costos de los boletos influye mucho. Aunque el mexicano siempre se las ingenia y va a llenar el Estadio Azteca“, dijo Gustavo Moscoso.

Sobre la mística de este recinto, dijo que “me tocó jugar en Wembley, en el Centenario, en el Maracaná, pero es un estadio que por tercera vez va a tener un Mundial. Es una maravilla. Jugar ahí es una maravilla“.

Gustavo Moscoso se retiró en 1992 y desde entonces vive en México | Archivo

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Gustavo Moscoso vive el Mundial 2026 en México: cómo ve al Tri y su gol en la Copa del Mundo

¿Qué se puede esperar de México? “Es complicado apostar a una cosa segura con México, porque estamos inmersos en una zona de muy poca calidad. Se puede ganar la copa que corresponde al espacio de nosotros, pero jugamos con Costa Rica, Honduras, Guatemala…“, contestó.

“Es complicado predecir algo con respecto a México y mucho más ahora que ha tenido una campaña de preparación que no ha sido la mejor, no ha convencido totalmente”, analizó Gustavo Moscoso.

“Pero sabe ser local. Es un equipo que sabe ser local. Acá es difícil, y Estados Unidos para ellos es lo mismo. O sea, para México, jugar en México o jugar en Estados Unidos es exactamente lo mismo, porque allá está lleno de paisanos que repletan los estadios“, explicó.

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Sí se atreve a alentar por otros equipos. “Me gusta mucho Francia. Creo que Argentina tiene condiciones para competir. Podría repetir, no digo campeón, pero estar ahí metido entre los mejores. Y me gusta mucho Alemania“.

Recordando la Copa del Mundo, y también a los alemanes, reflexionó sobre el gol que le hizo a Alemania Federal en España 1982. “El mejor gol de mi carrera: fue a una selección que estuvo en la final, frente a uno de los mejores laterales, en un Mundial y frente al mejor arquero del mundo en en esa época”.