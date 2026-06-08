Uno de los defensas que no vio acción en el amistoso posteó las fotos de su hazaña con una de las figuras de Portugal. Se conocieron hace años en esa liga.

La selección chilena prepara el amistoso ante Congo, pero aún siguen las repercusiones de la derrota contra Portugal. Pese al 2-1, la diferencia fue mayor en el juego y los dirigidos por Nicolás Córdova se llenan de críticas.

Uno de los puntos que causó polémica en el inicio era el cambio de camisetas, donde se sabía que todos irían por Cristiano Ronaldo. Igor Lichnovsky hizo una jugada más “inteligente” y fue por João Félix.

El nacido en U de Chile no tuvo minutos en el amistoso, pero tras el pitazo final fue hasta donde el delantero del Al-Nassr, quien por años jugó en Atlético de Madrid. Ambos se conocieron en el fútbol luso, cuando el chileno jugaba en Porto y Félix en Benfica.

Las fotos del cambio de camisetas en Chile y Portugal

Igor Lichnovsky fue uno de los que ocupó sus redes sociales para mostrar la valiosa camiseta de João Félix, tras el duelo donde el defensa no sumó minutos en Chile. Junto a las postales dejó un mensaje por el momento vivido el sábado pasado.

“Estoy seguro que gran parte de nuestro presente lo vamos creando y visualizando mucho tiempo antes de que suceda. Compartiendo con los mejores del mundo”, tecleó el chileno.

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El defensa de la Roja figura actualmente defendiendo al Karagumruk, de la liga de Turquía. Eso, tras un largo ciclo en el fútbol mexicano, pasando por clubes como América, Tigres y antes en Necaxa.

Pero Igor Lichnovsky no fue el único que obtuvo una valiosa camiseta de Portugal. Tras la pelea por su polera, finalmente Guillermo Maripán fue quien se quedó con la de Cristiano Ronaldo.

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