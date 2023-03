En el último mercado de pases, una de las grandes sorpresas fue la llegada de Joao Félix al Chelsea. El delantero dejó el Atlético de Madrid para dar el salto a la Premier League, donde está buscando un renacer.

Y si bien los resultados no han sido los mejores, en los Blues el portugués encontró algo que no tenía hace mucho tiempo. Así lo dejó claro en conferencia de prensa previo al choque con el Borussia Dortmund en la UEFA Champions League, donde le dejó un palito a los Colchoneros.

"Es un fútbol diferente, la liga es diferente. La forma de jugar de los equipos en La Liga y Premier League es totalmente diferente. El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tiene el balón, domina el juego", lanzó. Tras ello le tocó la oreja a su ex club. "Así que ese es el juego que me gusta jugar. Me siento muy libre jugando aquí. Me encanta".

En esa misma línea, Joao Félix reconoció que esperaba salir de España. "Creo que la necesitaba. Cuando me fui del Atlético de Madrid pensé que era bueno para mí y para ellos. Así que creo que fue el trato perfecto para probar algo diferente".

"Siempre traté de hacerlo lo mejor posible y a veces no funcionó. Así que tuve que cambiar para ver si las cosas iban de otra manera. Creo que esta cesión es importante para mí y estoy muy feliz de jugar aquí", agregó.

Joao Félix tiene contrato hasta el final de la temporada, donde deberá definir su futuro. "¿Si quiero quedarme o no? El futuro nadie lo sabe. Solo estoy concentrado en el partido de mañana. Después de eso, no sabemos qué pasará. Estoy aquí y el club es muy grande, es increíble. Todos los que están detrás del club son muy buenos, así que estoy feliz de estar aquí".

Eso sí, el portugués no escondió su preocupación por el momento del Chelsea. "La falta de goles es frustrante, para mí y para los delanteros. Pero es fútbol. A veces disparas 10 veces y no anotas, a veces puedes disparar una vez y terminas anotando. Así que hay que seguir trabajando y empujando, y luego aparecerán los goles".

Chelsea va por la remontada ante el Dortmund

Joao Félix y el Chelsea están enfocados en el desafío que tienen este martes. Los Blues reciben al Borussia Dortmund por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, buscando una remontada tras caer por la cuenta mínima en la ida.

El delantero aseguró que están con "cero presión. Este es nuestro trabajo. Tenemos que disfrutar y ganar los partidos. Nuestros niveles de confianza son altos y tenemos que ganar. Vamos a disfrutar y si hacemos las cosas bien, ganaremos. Tengo muchas ganas de ganar el partido de mañana. Me encanta jugar en la Champions League, a todo el mundo le encanta. Es una competición especial y espero que después de los 90 minutos estemos aquí para celebrarlo".

Finalmente dijo que los malos resultados son parte del día a día en el fútbol. "Los jugadores no tienen que cargar con toda la culpa. El entrenador no tiene que cargar con toda la culpa. Tenemos que estar juntos y lo estamos. Estamos con el entrenador, así que perfecto. Y la situación cambiará, eso seguro".