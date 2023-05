Chelsea vivió una última temporada para el olvido y de la que necesita levantarse con urgencia. Los Blues no lograron clasificación internacional y, de la mano de Mauricio Pochettino, buscará su renacer en la próxima campaña de la Premier League.

El técnico fue anunciado días atrás luego de la salida de Frank Lampard y ha comenzado a diseñar su plan para sacar al club de su crisis. Y para ello ya tiene a su primer cortado: el portugués Joao Félix.

Joao Félix no sigue en el Chelsea

Chelsea no lo pasó nada de bien en la última temporada y llegó a estar incluso cerca de la zona de descenso de la Premier League. Sin pelear el título, despidiéndose sin fútbol de la Champions League y sin asegurar torneos internacionales, la próxima campaña será el momento ideal para reestructurarse.

Mauricio Pochettino tendrá la misión de levantar a un gigante de Inglaterra y para ello prepara una poda en el plantel. El primer confirmar para decir adiós es Joao Félix, quien pese a su deseo no continuará.

El delantero portugués ha recalcado en varias ocasiones sus ganas de pelear una vez más con el Chelsea para mostrar su nivel. No obstante, el técnico no lo tiene considerado y ya le avisó que tendrá que buscar un nuevo destino.

Así por lo menos lo confirmó el agente del ex Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien en conversación con Diario Marca reveló la situación. “La verdad es que no te puedo decir el plan con Joao. Es la noticia que tuvimos ayer, que el nuevo entrenador no cuenta con él para el Chelsea. No tenemos nada previsto todavía, Joao es jugador del Atlético ahora”.

Joao Félix cierra su aventura por el Chelsea y tendrá que hacer las maletas para regresar a España. Si Diego Simeone lo seguirá considerando para el plantel de los Colchoneros es una incógnita, ya que el delantero ha recalcado que fuera del club lo ha pasado mejor.