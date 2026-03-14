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Liga Femenina

¿Va por TV? Confirman horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Magallanes por la Liga Femenina 2026

Las albas tendrán el primer partido en la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental.

Por Franccesca Arnechino

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Las albas tendrán el primer partido de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental.
Las albas tendrán el primer partido de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental.

Colo Colo Femenino prepara su debut en la Liga Femenina ante Magallanes, en una jornada especial en el Estadio Monumental, así es porque las Albas serán las encargadas de abrir la jornada este lunes en el duelo entre el los dirigidos por Fernando Ortiz y Huachipato, en el marco de la fecha 7 por la Liga de Primera.

El partido marcará el reencuentro del plantel dirigido por Tatiele Silveira con los hinchas, luego de conquistar el tetracampeonato la temporada pasada y terminar cuarto en la Copa Libertadores Femenina disputada en Argentina. En la previa del encuentro, te contamos cómo podrás ver el partido entre las albas y La Academia.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Magallanes?

A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que transmitirá el debut de las Albas ante Magallanes este lunes 16 de marzo, desde las 17:00en el Estadio Monumental a través de su canal oficial de YouTube.

Pero ojo, porque a diferencia de temporadas anteriores hay un cambio importante. El club anunció que la transmisión del partido será solo para quienes tengan la membresía “Cacique” del canal podrán ver el partido con imágenes.

Este sistema, lanzado hace algunas semanas, ofrece distintos beneficios para los suscriptores. La membresía tiene un valor de $3.500 mensuales y permite acceder a la transmisión en vivo, además de contenido exclusivo, videos anticipados, chat para miembros y sorteos.

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Así quedó el plantel de Colo Colo Femenino 2026

Colo-Colo Femenino movió poco el mercado, pero sumó nombres puntuales. De esta forma, la oncena titular de Tati Silveira sería con: Ryann Torrero en el arco; Michelle Olivares, Dahiana Bogarín, Camila Martins y Rosario Balmaceda en defensa; Yastin Jiménez, Yessenia López y Yanara Aedo en mediocampo; Yenny Acuña, Dioneide Nenem y Mary Valencia en delantera.

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