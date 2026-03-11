Colo Colo Femenino se prepara para su debut en la Liga Femenina ante Magallanes, en una jornada especial en el Estadio Monumental, así es porque las Albas serán las encargadas de abrir la jornada este lunes en el duelo entre el los dirigidos por Fernando Ortiz y Huachipato, en el marco de la fecha 7 por la Liga de Primera.

El partido marcará el reencuentro del plantel dirigido por Tatiele Silveira con los hinchas, luego de conquistar el tetracampeonato la temporada pasada y terminar cuarto en la Copa Libertadores Femenina disputada en Argentina. En la previa del encuentro, te contamos cómo podrás ver el partido entre las albas y La Academia.

Confirman transmisión de Colo Colo Femenino vs. Magallanes

A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que transmitirá el debut de las Albas ante Magallanes este lunes 16 de marzo, desde las 17:00 en el Estadio Monumental a través de su canal oficial de YouTube.

Pero ojo, porque a diferencia de temporadas anteriores hay un cambio importante. El club anunció que solo quienes tengan la membresía “Cacique” del canal podrán ver el partido con imágenes.

Este sistema, lanzado hace algunas semanas, ofrece distintos beneficios para los suscriptores. La membresía tiene un valor de $3.500 mensuales y permite acceder a la transmisión en vivo, además de contenido exclusivo, videos anticipados, chat para miembros y sorteos.

ver también Así quedó el plantel de Colo Colo Femenino 2016

El fixture Colo Colo en la Liga Femenina 2026

Primera rueda

Fecha Partido Programación 1 Magallanes vs Colo Colo 14-15 de marzo 2 Colo Colo – Libre — 3 Colo Colo vs Unión Española 28-29 de marzo 4 Santiago Wanderers vs Colo Colo 4-5 de abril 5 Colo Colo vs Deportes Temuco 25-26 de abril 6 Universidad Católica vs Colo Colo 2-3 de mayo 7 Colo Colo vs Deportes Recoleta 9-10 de mayo 8 Palestino vs Colo Colo 13 de mayo 9 Universidad de Concepción vs Colo Colo 16-17 de mayo 10 Colo Colo vs Coquimbo Unido 23-24 de mayo 11 Colo Colo vs Huachipato 30-31 de mayo 12 Deportes Iquique vs Colo Colo 13-14 de junio 13 Colo Colo vs Universidad de Chile 20-21 de junio

Publicidad

Publicidad

Segunda rueda

Fecha Partido Programación 14 Huachipato vs Colo Colo 27-28 de junio 15 Colo Colo vs Universidad Católica 4-5 de julio 16 Coquimbo Unido vs Colo Colo 8 de julio 17 Colo Colo vs Palestino 11-12 de julio 18 Colo Colo vs Deportes Iquique 18-19 de julio 19 Unión Española vs Colo Colo 25-26 de julio 20 Colo Colo vs Universidad de Concepción 1-2 de agosto 21 Universidad de Chile vs Colo Colo 8-9 de agosto 22 Colo Colo vs Santiago Wanderers 12 de agosto 23 Deportes Temuco vs Colo Colo 15-16 de agosto 24 Deportes Recoleta vs Colo Colo 22-23 de agosto 25 Colo Colo vs Magallanes 29-30 de agosto 26 Colo Colo – Libre —

En resumen…