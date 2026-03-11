Colo Colo Femenino se prepara para su debut en la Liga Femenina ante Magallanes, en una jornada especial en el Estadio Monumental, así es porque las Albas serán las encargadas de abrir la jornada este lunes en el duelo entre el los dirigidos por Fernando Ortiz y Huachipato, en el marco de la fecha 7 por la Liga de Primera.
El partido marcará el reencuentro del plantel dirigido por Tatiele Silveira con los hinchas, luego de conquistar el tetracampeonato la temporada pasada y terminar cuarto en la Copa Libertadores Femenina disputada en Argentina. En la previa del encuentro, te contamos cómo podrás ver el partido entre las albas y La Academia.
Confirman transmisión de Colo Colo Femenino vs. Magallanes
A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que transmitirá el debut de las Albas ante Magallanes este lunes 16 de marzo, desde las 17:00 en el Estadio Monumental a través de su canal oficial de YouTube.
Pero ojo, porque a diferencia de temporadas anteriores hay un cambio importante. El club anunció que solo quienes tengan la membresía “Cacique” del canal podrán ver el partido con imágenes.
Este sistema, lanzado hace algunas semanas, ofrece distintos beneficios para los suscriptores. La membresía tiene un valor de $3.500 mensuales y permite acceder a la transmisión en vivo, además de contenido exclusivo, videos anticipados, chat para miembros y sorteos.
El fixture Colo Colo en la Liga Femenina 2026
Primera rueda
|Fecha
|Partido
|Programación
|1
|Magallanes vs Colo Colo
|14-15 de marzo
|2
|Colo Colo – Libre
|—
|3
|Colo Colo vs Unión Española
|28-29 de marzo
|4
|Santiago Wanderers vs Colo Colo
|4-5 de abril
|5
|Colo Colo vs Deportes Temuco
|25-26 de abril
|6
|Universidad Católica vs Colo Colo
|2-3 de mayo
|7
|Colo Colo vs Deportes Recoleta
|9-10 de mayo
|8
|Palestino vs Colo Colo
|13 de mayo
|9
|Universidad de Concepción vs Colo Colo
|16-17 de mayo
|10
|Colo Colo vs Coquimbo Unido
|23-24 de mayo
|11
|Colo Colo vs Huachipato
|30-31 de mayo
|12
|Deportes Iquique vs Colo Colo
|13-14 de junio
|13
|Colo Colo vs Universidad de Chile
|20-21 de junio
Segunda rueda
|Fecha
|Partido
|Programación
|14
|Huachipato vs Colo Colo
|27-28 de junio
|15
|Colo Colo vs Universidad Católica
|4-5 de julio
|16
|Coquimbo Unido vs Colo Colo
|8 de julio
|17
|Colo Colo vs Palestino
|11-12 de julio
|18
|Colo Colo vs Deportes Iquique
|18-19 de julio
|19
|Unión Española vs Colo Colo
|25-26 de julio
|20
|Colo Colo vs Universidad de Concepción
|1-2 de agosto
|21
|Universidad de Chile vs Colo Colo
|8-9 de agosto
|22
|Colo Colo vs Santiago Wanderers
|12 de agosto
|23
|Deportes Temuco vs Colo Colo
|15-16 de agosto
|24
|Deportes Recoleta vs Colo Colo
|22-23 de agosto
|25
|Colo Colo vs Magallanes
|29-30 de agosto
|26
|Colo Colo – Libre
|—
