¿Gratis? Así se podrá ver el debut de Colo Colo Femenino ante Magallanes

Las albas tendrán el primer partido de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental

Por Franccesca Arnechino

Las albas debutan este lunes en la Liga Femenina 2026.
© Colo Colo Femenino.Las albas debutan este lunes en la Liga Femenina 2026.

Colo Colo Femenino se prepara para su debut en la Liga Femenina ante Magallanes, en una jornada especial en el Estadio Monumental, así es porque las Albas serán las encargadas de abrir la jornada este lunes en el duelo entre el los dirigidos por Fernando Ortiz y Huachipato, en el marco de la fecha 7 por la Liga de Primera.

El partido marcará el reencuentro del plantel dirigido por Tatiele Silveira con los hinchas, luego de conquistar el tetracampeonato la temporada pasada y terminar cuarto en la Copa Libertadores Femenina disputada en Argentina. En la previa del encuentro, te contamos cómo podrás ver el partido entre las albas y La Academia.

Confirman transmisión de Colo Colo Femenino vs. Magallanes

A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que transmitirá el debut de las Albas ante Magallanes este lunes 16 de marzo, desde las 17:00 en el Estadio Monumental a través de su canal oficial de YouTube.

Pero ojo, porque a diferencia de temporadas anteriores hay un cambio importante. El club anunció que solo quienes tengan la membresía “Cacique” del canal podrán ver el partido con imágenes.

Este sistema, lanzado hace algunas semanas, ofrece distintos beneficios para los suscriptores. La membresía tiene un valor de $3.500 mensuales y permite acceder a la transmisión en vivo, además de contenido exclusivo, videos anticipados, chat para miembros y sorteos.

El fixture Colo Colo en la Liga Femenina 2026

Primera rueda

FechaPartidoProgramación
1Magallanes vs Colo Colo14-15 de marzo
2Colo Colo – Libre
3Colo Colo vs Unión Española28-29 de marzo
4Santiago Wanderers vs Colo Colo4-5 de abril
5Colo Colo vs Deportes Temuco25-26 de abril
6Universidad Católica vs Colo Colo2-3 de mayo
7Colo Colo vs Deportes Recoleta9-10 de mayo
8Palestino vs Colo Colo13 de mayo
9Universidad de Concepción vs Colo Colo16-17 de mayo
10Colo Colo vs Coquimbo Unido23-24 de mayo
11Colo Colo vs Huachipato30-31 de mayo
12Deportes Iquique vs Colo Colo13-14 de junio
13Colo Colo vs Universidad de Chile20-21 de junio
Segunda rueda

FechaPartidoProgramación
14Huachipato vs Colo Colo27-28 de junio
15Colo Colo vs Universidad Católica4-5 de julio
16Coquimbo Unido vs Colo Colo8 de julio
17Colo Colo vs Palestino11-12 de julio
18Colo Colo vs Deportes Iquique18-19 de julio
19Unión Española vs Colo Colo25-26 de julio
20Colo Colo vs Universidad de Concepción1-2 de agosto
21Universidad de Chile vs Colo Colo8-9 de agosto
22Colo Colo vs Santiago Wanderers12 de agosto
23Deportes Temuco vs Colo Colo15-16 de agosto
24Deportes Recoleta vs Colo Colo22-23 de agosto
25Colo Colo vs Magallanes29-30 de agosto
26Colo Colo – Libre

En resumen…

  • Colo Colo Femenino debutará ante Magallanes este lunes en el Estadio Monumental.
  • La entrenadora Tatiele Silveira liderará al plantel tras conquistar el tetracampeonato la temporada pasada.
  • El partido de Colo Colo se transmitirá por YouTube solo para miembros “Cacique”.
