Alexis Sánchez tuvo su esperado redebut con la camiseta del Udinese luego de 13 años y dejó un buen sabor en los hinchas. El Niño Maravilla se vio más que activo a pesar de los largos meses sin jugar por lesión, pero no todos quedaron contentos.

Kosta Runjaic, el entrenador del tocopillano en el Zebrette, había aplaudido su retorno días atrás. Sin embargo, de cara al próximo partido sorprendió con sus declaraciones sobre el delantero.

En la antesala del choque con la Fiorentina, el técnico del Bianconeri abordó el momento del chileno y aseguró que no está en su mejor forma. De hecho, le hizo un llamado a no equivocarse por acelerar su vuelta a las canchas.

En Udinese dejan en duda la titularidad de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez está de vuelta en el Udinese, pero a pesar de ser uno de los mayores referentes del plantel, no la tendrá fácil. El Niño Maravilla fue titular en la Copa Italia y ahora apunta a la Serie A como su gran objetivo para sumar minutos.

Alexis Sánchez tendrá que seguir trabajando para ser titular en Udinese. Foto: IMAGO.

El próximo desafío será Fiorentina, un duro rival y al que Kosta Runjaic respeta. “El lunes nos encontraremos con un equipo de alto nivel, especialmente en el ataque. Su nivel de intensidad, de compromiso y sus actuaciones merecen su posición”, dijo en conferencia de prensa.

Pero el DT, más que enfocarse en eso, le hizo un fuerte llamado a su plantel a parar con los condoros en la cancha. “Tuvimos buenos momentos de juego contra Napoli e Inter, pero hay que evitar cometer errores estúpidos“.

“La recuperación siempre es difícil contra equipos como estos. Lo discutimos hoy en un grupo pequeño mientras la gente que jugó hizo un trabajo de relevo”, complementó.

Aunque fue tras ello que Kosta Runjaic entró de lleno en el caso de Alexis. “Sánchez se hacía llamar Niño Maravilla, pero sabe bien que estar en buena forma es importante en el fútbol“, dijo en señal de alerta.

El DT no se detuvo ahí y recalcó que el chileno todavía no está en su mejor versión física, por lo que deberá trabajar más. “De momento no está al 100%, le llevará minutos adaptarse“.

Finalmente, dejó en claro que no basta con las ganas y debe cuidarse si no quiere volver a quedar afuera por problemas físicos. “Fue fundamental en su debut ,pero ahora debe encontrar el camino correcto para seguir y asegurarnos de que vuelva a ser el jugador que conocemos. Tenemos que colaborar con él“, cerró.

¿Alexis Sánchez se ganó la titularidad en Udinese tras lo hecho en su redebut? ¿Alexis Sánchez se ganó la titularidad en Udinese tras lo hecho en su redebut? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Tras su redebut, Alexis Sánchez ha logrado disputar 1 partido oficial con el Udinese esta temporada. No registró goles ni asistencias y llegó a los 45 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez buscará seguir sumando minutos en el Udinese en la próxima fecha de la Serie A. Udinese vuelve a la acción este lunes 23 de diciembre desde las 14:30 horas, cuando visite a Fiorentina.