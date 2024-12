El delantero apenas hizo su debut pero el club no le permite celebrar ni por un segundo. La prensa italiana le entregó una muy mala noticia.

Damián Pizarro no lo ha pasado muy bien desde que dio el gran salto de su carrera. El delantero llegó a Udinese para buscar su oportunidad en Europa, pero no le ha ido como esperaba.

La lesión con la que llegué lo dejó afuera de los planes en el inicio de la temporada y, con poco espacio, ha alternado entre el Primera Equipo y la Primavera. Días atrás por fin pudo hacer su estreno oficial, pero lo cierto es que difícilmente pasará más allá.

Así por lo menos lo avisa la prensa italiana, donde este sábado le entregaron una terrible noticia. Y es que el Zebrette apostará por darle más minutos, pero en otro lado. O más específicamente, en la Serie B.

Udinese le busca club a Damián Pizarro para el 2025

La aventura de Damián Pizarro en el Udinese esta temporada parece estar llegando a su final. El ex delantero de Colo Colo no tiene espacio en el club y, de cara al 2025, en Italia ya toman una decisión sobre su futuro.

Damián Pizarro saldrá de Udinese para buscar más protagonismo. Foto: Instagram.

Fue el sitio Mondo Udinese quien reveló que el Zebrette ha decidido sacarlo de su plantel. “No encuentran espacio y por ello la compañía se prepara para venderlos a lo largo de las próximas semanas”, explican de entrada.

De hecho, remarcan que el propio entrenador del Bianconeri desea liberarlo. “Kosta Runjaic no ve la hora de deshacerse de algunos elementos que luchan por encontrar espacio“.

Ahí el medio abre con Damián Pizarro, dándole un 99% de probabilidades de salir a préstamo. De hecho, remarcaron que los clubes apuntados son de la Serie B de Italia, donde ya algunos comentaristas chilenos le habían aconsejado partir.

Pero el chileno no es el único que dejaría al Zebrette a mitad de temporada. Brenner con un 70% rumbo a Brasil y Axel Guessand con un 80% rumbo a la Championship o la Serie B son los otros dos nombres que dirán adiós.

De esta forma, Damián Pizarro ve frenado su sueño y tendrá que ir a buscar protagonismo en otro lado. Udinese no quiere perder la inversión y le dará rodaje al no tener espacio, tratando de que pueda volver en el futuro ya más maduro y demostrando que Italia no le queda grande.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro en Udinese?

Entre el primer equipo y la Primavera, Damián Pizarro ha logrado disputar un total de 5 partidos con Udinese. En ellos no registra goles, ha aportado con 1 asistencia y llega a los 291 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Udinese?

Damián Pizarro intentará aprovechar los últimos partidos del año en Udinese para tratar de revertir su situación. El Zebrette verá acción este lunes 23 de diciembre cuando, desde las 14:30 horas, visite a la Fiorentina.