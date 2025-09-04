¡Comenzó septiembre y lo hizo con todo! En los próximos días se llevará a cabo la pelea más importante del año sobre un cuadrilátero. Se trata del enfrentamiento entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2), y el invicto estadounidense Terence Crawford (41-0) por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

Histórica velada de boxeo a celebrarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas y que podrá ser visto en Chile y en todo el mundo de forma exclusiva por la plataforma de Netflix, previo pago de una suscripción mensual.

¡Ojo! Porque la pelea entre el tapatío y el norteamericano no es la única que tendrá lugar aquella jornada en Estados Unidos, esto porque se confirmó que además se celebrarán ocho combates, los cuales serán coronados por la pelea entre “Canelo” y Crawford.

Entre los otros boxeadores que verán acción esta jornada están; Callum Walsh ante Fernando Vargas Jr y Christian Mbilli frente a Lester Martínez, entre otros grandes pugilistas. Conoce todos los detalles de esta jornada, a continuación, en RedGol.

Cartelera “Canelo” vs. Crawford:

“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, peso superwelter.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano.

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, peso superwelter.

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, peso pesado.

Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, peso supermediano.

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, peso superpluma.

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, peso ligero.

¿Cuándo pelea “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford?

El combate que enfrentará a “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se celebra el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos.

