En pocos días se llevará a cabo una de las peleas de boxeo más importantes del 2025. Por un lado, estará el campeón indiscutido de peso supermediano, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2), y por el otro el invicto estadounidense Terence Crawford (41-0) en un encuentro que promete ser inolvidable desde Las Vegas.

Gran contienda que ha generado gran expectación entre fanáticos, boxeadores y leyendas del deporte, quienes han estado contando los días y compartiendo sus pronósticos. Recientemente, escuchamos las voces de algunos de ellos como Julio César Chávez y Manny Pacquiao, ahora se sumó la de otra leyenda del pugilismo: Mike Tyson.

Hace unos días,“Iron Mike” se había mostrado en desacuerdo con el combate, argumentando que no era “justo” debido a la gran diferencia de peso entre ambos pugilistas. Sin embargo, en los últimos días decidió volver a hablar de la pelea y reveló a su peleador favorito para la victoria.

ver también ¿”Canelo” o Crawford? 12 expertos dan a conocer a su favorito para la próxima pelea de boxeo

Mike Tyson elige a su favorito entre “Canelo” vs. Crawford:

En una reciente entrevista concedida a “The Big Podcast”, espacio liderado por el ex basquetbolista, Shaquille O’Neal, la leyenda del boxeo dio a conocer su postura respecto a quien es su favorito para ganar esta contienda a celebrarse en el Allegiant Stadium, pero ojo, porque sorprendió con su respuesta.

Así es, porque la sinceridad de “Iron Mike” fue tal que señaló que desea que Terence Crawford gane, pero considera más sensato el triunfo del mexicano.

“Quiero que Crawford gane, pero no parece que vaya a suceder. Me gustaría que eso sucediera, pero (Canelo) es un golpeador duro, es un peleador inteligente” señaló en aquella oportunidad a la ex estrella de la NBA.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo pelean “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por títulos supermedianos?