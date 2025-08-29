Mike Tyson se va con todo contra la pelea de Canelo vs. Crawford: “No creo que…”

El próximo mes de septiembre se lleva a cabo una de las peleas más importantes de este año cuando Saúl “Canelo” Álvarez enfrente a Terence Crawford por todos los títulos supermedianos que hoy están en manos del tapatío.

Gran evento que acapara toda la atención de los fanáticos del boxeo y donde leyendas del pugilismo no han quedado ajenas como Manny Pacquiao o Julio César Chávez. Es en ese contexto donde ahora se sumó Mike Tyson. El “chico dinamita” no quedó afuera de este encuentro y junto a su hijo analizaron lo que se vivirá el próximo 13 de septiembre en Las Vegas.

Mike Tyson y su hijo analizan la pelea entre “Canelo” y Crawford

Amir J. Tyson, hijo del “hombre más malo del planeta” no ha ocultado su fanatismo por el boxeo y en especial por esta pelea con constante publicaciones en redes, donde se muestra emocionado y expectante ante la contienda.

Fue en ese contexto donde se limitó a decir en redes sociales que: “Crawford es demasiado rápido”, mostrando sin reparos su favoritismo por su compatriota.

¿Qué dijo Mike? Mucho más mesurado que su hijo, “Iron Mike” rehusó a jugársela por un favorito e incluso se mostró en contra de esta contienda. La leyenda en una entrevista para Bein Sports fue directo y señaló: “No me gusta la pelea. ¿Por qué no me gusta? Porque no creo que sea justa. El peso es demasiado”.

Esto en referencia a la gran diferencia de peso que hay entre “Canelo” y Crawford, ya que recordemos que el norteamericano comenzó en la división ligero y desde ahí ha ido subiendo poco a poco peso por peso, pasando a superligero, wélter a superwélter, donde se enfrentó a Israil Madrimov el 2024.

A pesar de ello, contra “Canelo” el estadounidense deberá a subir hasta dos categorías más (mediano y supermediano), situación que para muchos, incluido Tyson, será un factor clave en la pelea a favor del mexicano.

¿Cuándo pelean “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por títulos supermedianos?

La pelean entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se celebra el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 22:00 horas de Chile en Las Vegas, Estados Unidos.

Canelo Alvarez y Terence Crawford se miden el próximo 13 de septiembre en Las Vegas. (Foto: Steve Marcus/Getty Images)

