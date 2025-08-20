El próximo mes de septiembre se llevará a cabo uno de los eventos de boxeo más importantes del año, cuando el pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-2-2) se mida al estadounidense, Terence Crawford (41-0), por el campeonato indiscutido de la división supermediano.

Infartante encuentro que tiene a una gran cantidad de fanáticos de este deporte contando los días para la llegada de este evento.

Es en ese contexto que en RedGol ya palpitamos este evento y tal como Julio César Chávez dio su pronóstico para este combate semanas atrás, ahora fue el turno de otra leyenda del boxeo y quien recientemente volvió a los cuadriláteros, se trata del filipino, Manny Pacquiao.

Manny Pacquiao predice al ganador de “Canelo” vs. Crawford

Aunque pertenecen a épocas diferentes del boxeo, tanto el filipino como “Canelo” son figuras legendarias de este deporte, por eso, es que no sorprende que el también ex político se inclinara por la victoria del mexicano.

En una ocasión, Pacquiao tras terminar su sesión de entrenamiento, previo al combate con Barrios, le comentaron que el mexicano lo admiraba, palabras que el filipino agradeció y sin rodeos gritó: “Sí, ¡Canelo!”, reafirmando su predicción con un entusiasta “¡Viva México!”.

Pero eso no fue todo. En otra oportunidad, “Pac-Man” se tomó el tiempo para analizar la pelea entre Álvarez y Crawford, donde señaló que: “No es fácil para Crawford” y que“‘Canelo’ tiene una gran ventaja”, aunque también enfatizó que Crawford tiene una oportunidad, pero que necesitará “controlar bien su físico, su velocidad y su potencia”, debido a que este estará subiendo dos categorías.

¿Cuándo y a qué hora pelea “Canelo” vs. Terence Crawford?