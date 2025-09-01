Este mes se celebrará en Las Vegas una de las peleas más importantes del año, cuando Saúl “Canelo” Álvarez enfrente a Terence Crawford por todos los títulos de campeón supermedianos que hoy están en manos del mexicano.

Combate histórico que desde ya mantiene en vilo a millones de fanáticos, además boxeadores y leyendas de este deporte, quienes están ansiosos por presenciar este verdadero choque de campeones.

Es en ese contexto donde varias de las figuras más reconocidas del pugilismo respondieron al llamado de la prestigiosa revista The Ring y revelaron a su favorito para la gran velada. ¿Quiénes son y a quién apoyan? Aquí te lo contamos.

Doce expertos se la juegan por su favorito para “Canelo” vs. Crawford:

A través de una publicación en su cuenta de Instagram –@ringmagazine-, la prestigiosa revista especialista en boxeo, publicó lo siguiente:

“Algunos de los mejores del boxeo compartieron sus selecciones de Canelo vs Crawford con The Ring ¿Con quién estás?”

En la imagen compartida, se ve una gráfica donde aparece el texto, “Expert Picks”, que se podría traducir como “Expertos eligen” y dos columnas, “Team Canelo” y “Team Crawford”; cada una acompañada con expertos que se inclinaron por la victoria de cada uno.

El apoyo para el mexicano fue de seis nombres, donde aparece el del boxeador Vergil Ortiz, además de los ex pugilistas Miguel Cotto, Joe Calzaghe, Ricky Hatton, Marco Antonio Barrera y Shane Mosley.

¿Qué pasa con Terence Crawford? A favor del norteamericano, la lista también cuenta con seis nombres importantes de este deporte, mayoritariamente de peleadores activos en el pugilismo, estos son: Shakur Stevenson, O’Shaquie Foster, Claressa Shields, Brian Norman Jr, además de los ex boxeadores; Amir Khan y Shawn Porter.

¿Cuándo pelean “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford por títulos supermedianos?