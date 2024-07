El Cacique tiene en la mira a los dos seleccionados nacionales para cubrir la zona. Eso sí, desde la dirigencia remarcaron que no son los únicos en carpeta.

Colo Colo logró amarrar a su primer refuerzo y ahora espera ir por el segundo para lo que resta de la temporada 2024. El Cacique celebró este martes el arribo de Javier Correa mientras sigue con la mira puesta en el mercado de pases.

Jorge Almirón ya tiene su balance tras una intensa primera rueda y hay un puesto para el que quiere un nuevo nombre: el lateral derecho. Ahí las opciones han sido dos en las últimas semanas, con Mauricio Isla y Matías Catalán peleándose el cupo.

Pero mientras avanzan los días pareciera no haber mayores novedades al respecto. Es por ello que, ante las dudas de los hinchas, esta tarde la dirigencia decidió sincerar su postura sobre las dos cartas que tiene para la banda derecha.

Colo Colo se toma con calma la elección entre Matías Catalán y Mauricio Isla

Colo Colo tiene en carpeta a dos principales opciones para ocupar el puesto de lateral derecho. Mauricio Isla y Matías Catalán son los jugadores en los que el Cacique tiene la mira puesta para reforzar a su plantel, con negociaciones que avanzan a paso lento.

Mauricio Isla y Matías Catalán suenan con fuerza en Colo Colo. Foto: Getty Images.

La demora ha generado alerta en los hinchas, por lo que este martes en la presentación de Javier Correa decidieron sacar la voz. “Como saben, había dos puestos que necesitamos darle solución. Uno de esos ya está, seguimos en la búsqueda de un lateral. Los nombres que dan están en carpeta, seguimos trabajando arduamente para buscar que alguno pueda llegar y, cuando tengamos novedades, serán los primeros en enterarse”, señaló Daniel Morón.

El gerente deportivo de Colo Colo no se quedó ahí y remarcó que no son los únicos. “A Catalán e Isla le sumaría otros nombres más que están en carpeta. Como seguimos en negociaciones, todavía no hay uno ni otro elegido porque estamos negociando y buscamos la mejor alternativa. Para eso necesitamos tiempo. Esperamos que en el menor tiempo posible lo podamos hacer porque los queremos al servicio del cuerpo técnico lo antes posible”.

A sus dichos se sumó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien señaló que “estamos conversando con distintos jugadores, un par más que aparecieron en el radar que nos pueden interesar. Está conversando Daniel con el cuerpo técnico, lo veremos con el directorio en su momento y lo informaremos en su momento. Creo que con la llegada de Javier más un lateral derecho o un central zurdo si Alan se va a la banda, pero agregar una persona en la línea de atrás, daríamos por cerrado el plantel”.

Finalmente insistió en que harán las cosas en silencio. “No puedo decir por los medios de comunicación cuál será nuestra estrategia de negociaciones, pero las conversaciones las vamos a llevar adelante con Morón. Veremos si hay agua en la piscina, si no iremos al otro. Tenemos varias alternativas, no estamos centrados en un sólo nombre”.

Colo Colo juega al misterio mientras los hinchas esperan por la confirmación del nuevo lateral derecho. Mauricio Isla y Matías Catalán son los que corren con ventaja, pero no son los únicos por ahora.

¿Cuáles son los números de Matías Catalán esta temporada?

Matías Catalán ha logrado disputar un total de 18 partidos oficiales en lo que va de temporada con Talleres de Córdoba. En ellos ha marcado dos goles, registra una asistencia y alcanza los 1.564 minutos en el campo de juego.

¿Cuáles son los números de Mauricio Isla esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Mauricio Isla ha logrado jugar un total de 18 partidos oficiales con Independiente. En ellos ha anotado un gol, ha aportado con tres asistencias y llega a los 1.536 minutos dentro de la cancha.

