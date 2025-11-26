Es tendencia:
Colo Colo en problemas: el informe arbitral que denuncia a sus hinchas en el Monumental

El árbitro Nicolás Millas no dejó pasar el comportamiento de los hinchas de Colo Colo en el triunfo contra Unión La Calera.

Por Javiera García L.

El árbitro Nicolás Millas acusó a los hinchas de Colo Colo
Colo Colo venció a Unión La Calera y sumó tres puntos claves en su misión de ir a la Copa Sudamericana. Los albos entraron en zona de clasificación y se quedarán con un cupo si superan sus dos últimas fechas de la Liga de Primera, donde enfrentarán a Cobresal y a Audax Italiano.

Antes de olvidarse por completo del partido contra los cementeros, donde Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez anotaron, los albos conocieron el informe arbitral del encuentro.

Y es que Nicolás Millas no se perdió ningún detalle del comportamiento de los hinchas en el Monumental y denunció el uso de fuegos artificiales durante una parte del partido, lo que puede traerle un castigo al Cacique para su último duelo de local de la temporada.

En el minuto 53, desde el sector Arica, en donde se ubica la barra del equipo local, se lanzan fuegos de artificio de forma continua por alrededor
de dos minutos“, denunció el árbitro.

Colo Colo enfrenta una denuncia del árbitro Nicolás Millas | Photosport

¿Qué resultados clasifican a Colo Colo a Copa Sudamericana la próxima fecha?

Árbitro denuncia a Colo Colo por sus hinchas

No hubo otras denuncias respecto al comportamiento de la hinchada alba en el Monumental. En cuanto a las tarjetas amarillas, el árbitro Nicolás Millas documentó cartulinas para Franco Lobos en Cobresal (52′) y Arturo Vidal en Colo Colo (90’+3), ambos por “conducta antideportiva”.

Ahora, el Cacique queda a la espera de una citación al Tribunal de Disciplina para conocer su castigo o multa por esta acusación. En este año, ya enfrentó una sanción económica por haber usado fuegos de artificio para un homenaje a Carlos Caszely en febrero.

