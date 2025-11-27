La participación de Chile en las clasificatorias para el Mundial FIBA de Qatar 2027 comenzó en agosto con contundentes triunfos frente a El Salvador (98-47), Cuba (78-74) y Ecuador (101-59).

Resultados que permitieron a la selección chilena (puesto 62 en el ranking FIBA) avanzar al grupo C, compartiendo zona con Brasil (10), Colombia (55) y Venezuela (28). Colombia y Venezuela son rivales habituales: Chile ya los enfrentó cuatro veces durante el proceso rumbo a la AmeriCup.

En esa serie, la única victoria nacional fue ante Venezuela, un logro que no se conseguía hacía 45 años y que contó con la presencia de Nicolás Carvacho. En los otros tres encuentros, el pívot no pudo estar en cancha y el equipo terminó cayendo.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Brasil por el Mundial de Básquetbol?

Chile enfrentará a Brasil este jueves a las 20:10 hrs, en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia, donde la selección chilena masculina adulta de básquetbol camino a la Copa Mundial FIBA, tras 68 años de ausencia.

El partido lo podrás ver a través de la señal de DSports, a través de los siguientes canales según tu cable operador.

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) – 1613 (HD)

¿Cuáles son las opciones de Chile para llegar al Mundial?

En el último proceso mundialista, los equipos que lograron los últimos cupos alcanzaron ocho triunfos entre ambas fases. Para Chile, llegar a esa cifra parece difícil, aunque esta generación ya ha sorprendido con victorias históricas ante Uruguay, Argentina y Venezuela después de más de cuatro décadas.

Las opciones nacionales dependen, en gran parte, de contar con sus principales jugadores, lo que no ocurrió en la última ventana debido a las ausencias de Carvacho, Herrera, Inyaco, Morales, Carrasco y el retirado Manny Suárez. El objetivo será rescatar la mayor cantidad posible de triunfos y luego pelear de igual a igual en la segunda fase.