Aseguran que Colo Colo quiere dar el golpe de mercado y fichar al capitán de este histórico club

Comunicador deportivo reveló que los albos pusieron sus ojos en un experimentado jugador uruguayo.

Por Andrea Petersen

Colo Colo ya piensa en los refuerzos 2026.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo ya piensa en los refuerzos 2026.

Colo Colo se encuentra buscando sellar la clasificación a Copa Sudamericana, pero ya tiene la mente puesta en lo que será la temporada 2026 y, para ello, los albos habrían puesto sus ojos en una figura de histórico club.

Actualmente, los albos marchan en el séptimo lugar de la tabla de posiciones que, de terminar así, toma el último cupo a la fase de grupos del campeonato internacional.

Pero pensando en lo que será el próximo, aseguran que el equipo va detrás de este experimentado lateral izquierdo.

El jugador que está en la mira de Colo Colo

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, Colo Colo estaría interesado en el fichaje de Maximiliano Olivera, jugador uruguayo de 33 años que actualmente milita en Peñarol, equipo del cual es capitán y titular indiscutido.

Acorde a lo que señaló el comunicador en sus redes sociales, Olivera “es el apuntado por la dirigencia del Cacique para que llegue a reforzar la banda izquierda”.

“El jugador de 33 años tiene contrato hasta finales de 2026 (…). En Colo Colo abrirán las negociaciones una vez que finalice el Campeonato Uruguayo e intentarán convencer al defensor de venir”.

Según Transfermarkt, el valor del mercado del jugador es de 300 mil euros.

Maximiliano Olivera estaría en el radar de Colo Colo/Getty Images)

La carrera de Maximiliano Olivera

El jugador comenzó su carrera en Montevideo Wanderers donde estuvo 6 temporadas, para luego seguir en Peñarol.

Tras un paso por Fiorentina, el jugador regresó a Sudamérica para sumar a Club Olimpia de Paraguay durante una breve temporada en 2019, para luego llegar a la Liga Mexicana, donde se sumó a FC Juárez.

El 2023 regresó a Peñarol donde se ha convertido en una de las figuras del equipo y es actualmente el capitán de la escuadra.

